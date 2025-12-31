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Dihentikan

7000 SeriesAlat cukur listrik

HQ7360

Mudah untuk jarak dekat

Pencukur ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek. Pencukur ini juga bisa dicuci.

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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Mencukur rambut terpendek sekalipun

Mudah untuk jarak dekat

  • Pengisian cepat

Sistem Pencukur Akurat

Sistem Pencukur Akurat

Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

Kepala cukur yang nyaman

Kepala cukur yang nyaman

Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 