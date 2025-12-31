2 year warranty
Dihentikan
HQ7360
Mudah untuk jarak dekat
Pencukur ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek. Pencukur ini juga bisa dicuci.
Pengisian cepat
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.
Ulasan
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.