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- Tutup pelindung
- Sikat pembersih
HQ7390/17
Semangat kesempurnaan
“Hidup saya adalah perlombaan setiap hari, dan saya memerlukan tim pendukung terbaik - kru pit di tempat kerja dan pencukur Philips di rumah. Alat ini memastikan saya selalu berada di posisi terdepan setiap pagi.” Nico Rosberg, pembalap Formula Satu AT&T Williams.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.
Pencukur Formula 1 yang unik ini dirancang bekerja sama dengan AT&T Williams.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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