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  • Semangat kesempurnaan Semangat kesempurnaan Semangat kesempurnaan

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

    HQ7390/17

    Semangat kesempurnaan

    “Hidup saya adalah perlombaan setiap hari, dan saya memerlukan tim pendukung terbaik - kru pit di tempat kerja dan pencukur Philips di rumah. Alat ini memastikan saya selalu berada di posisi terdepan setiap pagi.” Nico Rosberg, pembalap Formula Satu AT&T Williams.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

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    Semangat kesempurnaan

    Mencukur rambut terpendek sekalipun

    • Desain AT&T Williams
    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.

    Kepala cukur yang nyaman

    Kepala cukur yang nyaman

    Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur yang dapat dicuci

    Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.

    Dirancang bekerja sama dengan AT&T Williams

    Pencukur Formula 1 yang unik ini dirancang bekerja sama dengan AT&T Williams.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Lama pemakaian
      30  min

    • Desain

      Penyelesaian
      Pernis

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap thn dengan HQ8

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      SkinComfort
      Kepala cukur yang nyaman

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      Dengan kabel/tanpa kabel
      Layar
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator pengisian daya
      Pembersihan
      Dapat dicuci
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      10 hari

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Tutup pelindung
    • Sikat pembersih
    Badge-D2C

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