Semangat kesempurnaan

“Hidup saya adalah perlombaan setiap hari, dan saya memerlukan tim pendukung terbaik - kru pit di tempat kerja dan pencukur Philips di rumah. Alat ini memastikan saya selalu berada di posisi terdepan setiap pagi.” Nico Rosberg, pembalap Formula Satu AT&T Williams.