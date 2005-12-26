HQ8140
Untuk pencukuran yang lebih cepat dan rapat
Kepala pencukur Speed-XL yang canggih mampu mencukur permukaan 50% lebih banyak* untuk pencukuran lebih cepat dan lebih dekat. *Dibandingkan kepala pencukur putar biasa.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.
Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.
Aksesori
Desain
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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