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  • Untuk pencukuran yang lebih cepat dan rapat Untuk pencukuran yang lebih cepat dan rapat Untuk pencukuran yang lebih cepat dan rapat

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

    HQ8150/16

    Untuk pencukuran yang lebih cepat dan rapat

    Kepala pencukur Speed-XL yang canggih mampu mencukur permukaan 50% lebih banyak* untuk pencukuran lebih cepat dan lebih dekat. *Dibandingkan kepala pencukur putar biasa.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

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    Untuk pencukuran yang lebih cepat dan rapat

    permukaan cukur 50% lebih banyak

    Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

    Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

    Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.

    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur yang dapat dicuci

    Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.

    Penggunaan nirkabel dan berkabel

    Penggunaan nirkabel dan berkabel

    Indikator baterai hampir habis

    Indikator baterai hampir habis

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung
      Kantung
      Kantung lembut
      Dudukan
      Dudukan pengisi baterai

    • Desain

      Penyelesaian
      • Tampilan berlapis krom
      • Pernis
      • Tampilan berlapis krom yang serbaguna

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Garis luar
      Pemangkas presisi

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Pengisian cepat
      • Berkabel
      Layar
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator pengisian daya
      Pembersihan
      Dapat dicuci
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      18 hari

    Badge-D2C

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