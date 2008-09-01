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  • Cepat. Dekat. Efisien. Cepat. Dekat. Efisien. Cepat. Dekat. Efisien.

    8200 series Alat cukur listrik

    HQ8260

    Cepat. Dekat. Efisien.

    Kepala pencukur Speed-XL dengan tiga lajur dari pencukur listrik Philips ini mampu mencukur permukaan 50% lebih banyak untuk pencukuran cepat dan bersih

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    8200 series Alat cukur listrik

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    Cepat. Dekat. Efisien.

    • Dengan indikator level baterai
    Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

    Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

    Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.

    SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

    SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

    Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.

    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    FastRinse dengan lapisan anti-bakteri di dalamnya

    FastRinse dengan lapisan anti-bakteri di dalamnya

    Lapisan anti-bakteri di dalam unit cukur akan memastikan pencukur dibilas hingga bersih dalam sekejap.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung
      Dudukan
      Dudukan pengisi baterai
      Kantung
      Kantung lembut

    • Daya

      Jenis baterai
      Lithium-ion
      Lama pemakaian
      50  min

    • Desain

      Penyelesaian
      • Pernis
      • Tampilan berlapis cermin

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 2 thn dengan HQ9

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      • SmartTouch Mengikuti Kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      • Kepala cukur Speed XL
      Garis luar
      Pemangkas presisi

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Dengan kabel/tanpa kabel
      Layar
      • Travel lock (pengunci)
      • Indikator batas baterai
      Pembersihan
      Dapat dicuci
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      17 hari

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel listrik
    • Panduan Pengguna
    • Tutup pelindung
    • Kantung pembawa
    • Dudukan pengisi baterai
    • Sikat pembersih
    Badge-D2C

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