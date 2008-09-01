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- Tutup pelindung
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- Kabel listrik
- Panduan Pengguna
HQ8270/21
Cepat. Dekat. Efisien.
Kepala pencukur Speed-XL dengan tiga lajur dari alat cukur elektrik Philips ini mampu mencukur permukaan 50% lebih banyak untuk pencukuran cepat dan bersih.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.
Lapisan anti-bakteri di dalam unit cukur akan memastikan pencukur dibilas hingga bersih dalam sekejap.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Gunakan sistem Jet Clean untuk membersihkan dan melumasi pisau secara otomatis. Sistem ini juga mengisi ulang daya baterai setelah setiap penggunaan.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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