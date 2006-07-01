HQ9190CC
Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia
Untuk pria yang hanya menginginkan yang terbaik, SmartTouch-XL memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur bersih, bahkan di area yang sulit dijangkau.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.
Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.
Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan pencukur dengan jenis kulit Anda. Pilih setelan ‘Normal’ untuk pencukuran yang cepat dan rapat. Pilih ‘Sensitif’ untuk pencukuran rapat dengan kenyamanan kulit maksimal.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk mencukur secara fleksibel dan lebih mulus.
Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.
Gunakan sistem Jet Clean untuk membersihkan dan melumasi pisau secara otomatis. Sistem ini juga mengisi ulang daya baterai setelah setiap penggunaan.
Aksesori
Desain
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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