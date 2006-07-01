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  • Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

    SmartTouch-XL Alat cukur listrik

    HQ9190CC

    Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

    Untuk pria yang hanya menginginkan yang terbaik, SmartTouch-XL memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur bersih, bahkan di area yang sulit dijangkau.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    SmartTouch-XL Alat cukur listrik

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    Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

    Sangat rapat, bahkan di area yang sulit dijangkau

    SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

    SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

    Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.

    Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

    Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

    Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.

    Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan dengan jenis kulit Anda

    Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan dengan jenis kulit Anda

    Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan pencukur dengan jenis kulit Anda. Pilih setelan ‘Normal’ untuk pencukuran yang cepat dan rapat. Pilih ‘Sensitif’ untuk pencukuran rapat dengan kenyamanan kulit maksimal.

    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk mencukur secara fleksibel dan lebih mulus.

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.

    Sistem Jet Clean

    Sistem Jet Clean

    Gunakan sistem Jet Clean untuk membersihkan dan melumasi pisau secara otomatis. Sistem ini juga mengisi ulang daya baterai setelah setiap penggunaan.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung
      Kantung
      Kantung lembut
      Dudukan
      Sistem Jet Clean

    • Desain

      Penyelesaian
      • Tampilan berlapis krom
      • Pernis
      • Layar LCD serbaguna

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      • SmartTouch Mengikuti Kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      Garis luar
      Pemangkas presisi

    • Mudah digunakan

      Layar
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator pengisian daya
      • Indikator penggantian kepala pencukur
      • Travel lock (pengunci)
      Pembersihan
      • Sistem Pembersihan Otomatis
      • Dapat dicuci
      • Indikator pembersihan
      Pengisian daya
      • Dengan kabel/tanpa kabel
      • Pengisian cepat
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      10 hari

    Badge-D2C

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