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  • Memudahkan penyajian hidangan sehat buatan rumah Memudahkan penyajian hidangan sehat buatan rumah Memudahkan penyajian hidangan sehat buatan rumah

    Daily Collection Blender genggam

    HR1603/00

    Memudahkan penyajian hidangan sehat buatan rumah

    Blender genggam Daily Collection Philips memadukan daya 550 Watt dengan kaki blender, pencacah, dan pengocok berdesain unik. Buat smoothie, lumat bahan-bahan sup, cacah herba, dan kocok krim dengan hasil yang sempurna. Sajikan hidangan sehat dengan mudah!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Blender genggam

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    Memudahkan penyajian hidangan sehat buatan rumah

    untuk sup, krim kocok, dan lainnya

    • 550 W, bilah plastik
    • ProMix
    • Gelas 0,5 l, pencacah, pengocok
    • 1 kecepatan
    Aliran makanan dan kinerja blender yang optimal

    Aliran makanan dan kinerja blender yang optimal

    Dikembangkan bersama Universitas Stutgart yang bergengsi, Philips ProMix merupakan teknologi canggih dan khusus yang menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk menciptakan aliran makanan dan kinerja blender yang optimal untuk proses blender yang lebih cepat dan konsisten.

    Sistem pelepas 2 tombol untuk memudahkan melepas bilah blender

    Sistem pelepas 2 tombol untuk memudahkan melepas bilah blender

    Sistem pelepas 2 tombol pada blender genggam Philips memudahkan Anda melepas bilahnya sehingga blender mudah dibersihkan.

    Satu sakelar

    Satu sakelar

    Satu sakelar untuk memudahkan penggunaan.

    Slim-grip yang pas untuk semua tangan

    Slim-grip yang pas untuk semua tangan

    Blender genggam Daily Collection memiliki fitur slim-grip yang pas untuk semua tangan.

    Motor 550 W yang kuat

    Motor 550 W yang kuat

    Motor 550 W yang kuat untuk mengolah makanan bertekstur keras.

    Pencacah herba, kacang, keju, coklat, dan bawang

    Pencacah herba, kacang, keju, coklat, dan bawang

    Dengan aksesori pencacah yang ringkas pada blender genggam Philips, Anda dapat mencacah herba, kacang, keju, coklat, dan bawang.

    Aksesori pengocok krim, mayones, dan lainnya

    Aksesori pengocok krim, mayones, dan lainnya

    Satu aksesori pengocok pada blender genggam Philips untuk mengocok krim, mayones, adonan panekuk, dan lainnya. Blender genggam yang multifungsi dan serbaguna.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      PP dan karet
      Warna
      Putih
      Bahan pisau
      Baja antikarat
      Bahan bilah
      Plastik

    • Aksesori

      Pencacah
      Pencacah ringkas
      Gelas
      0,5 l
      Pengocok
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      550  W
      Tegangan
      220–240 V  V
      Panjang kabel
      1,25  m
      Frekuensi
      50/60  Hz

    • Spesifikasi umum

      Poros lepas-pasang
      Dengan 2 tombol
      Setelan kecepatan
      1

    Badge-D2C

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