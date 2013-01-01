HR1603/00
Memudahkan penyajian hidangan sehat buatan rumah
Blender genggam Daily Collection Philips memadukan daya 550 Watt dengan kaki blender, pencacah, dan pengocok berdesain unik. Buat smoothie, lumat bahan-bahan sup, cacah herba, dan kocok krim dengan hasil yang sempurna. Sajikan hidangan sehat dengan mudah!See all benefits
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Dikembangkan bersama Universitas Stutgart yang bergengsi, Philips ProMix merupakan teknologi canggih dan khusus yang menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk menciptakan aliran makanan dan kinerja blender yang optimal untuk proses blender yang lebih cepat dan konsisten.
Sistem pelepas 2 tombol pada blender genggam Philips memudahkan Anda melepas bilahnya sehingga blender mudah dibersihkan.
Satu sakelar untuk memudahkan penggunaan.
Blender genggam Daily Collection memiliki fitur slim-grip yang pas untuk semua tangan.
Motor 550 W yang kuat untuk mengolah makanan bertekstur keras.
Dengan aksesori pencacah yang ringkas pada blender genggam Philips, Anda dapat mencacah herba, kacang, keju, coklat, dan bawang.
Satu aksesori pengocok pada blender genggam Philips untuk mengocok krim, mayones, adonan panekuk, dan lainnya. Blender genggam yang multifungsi dan serbaguna.
Spesifikasi desain
Aksesori
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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