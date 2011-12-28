2 year warranty
Dihentikan
Membuat jus sendiri dengan mudah
Dengan juicer Philips HR1823/70 Anda dapat membuat jus segar yang lezat dengan mudah. Dengan tabung pemasoknya yang bundar, Anda tidak perlu memotong buah dan sayuran terlebih dahulu. Desain yang ringkas membuatnya sangat mudah disimpan.
220 W
1 Kecepatan
Putih/biru
Tabung bundar untuk memasukkan bahan dengan mudah.
FIlter jaring mikro agar jus lebih banyak.
4.3
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
JulzenTorrijos
28/12/2011
Singapore
GOOD PRODUCT! :)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer
hsiu_wanglim
26/05/2012
Singapore
product received in order. works well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer
DianaYeo
05/05/2012
Singapore
GOOD
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer