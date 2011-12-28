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  • Membuat jus sendiri dengan mudah
  • Membuat jus sendiri dengan mudah
  • Membuat jus sendiri dengan mudah
  • Membuat jus sendiri dengan mudah

Dihentikan

Daily CollectionJuicer

HR1823/70

4.3

| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Membuat jus sendiri dengan mudah

Dengan juicer Philips HR1823/70 Anda dapat membuat jus segar yang lezat dengan mudah. Dengan tabung pemasoknya yang bundar, Anda tidak perlu memotong buah dan sayuran terlebih dahulu. Desain yang ringkas membuatnya sangat mudah disimpan.

Lihat semua manfaat

Juicer: Mudah membuat jus. Mudah disimpan

Membuat jus sendiri dengan mudah

  • 220 W

  • 1 Kecepatan

  • Putih/biru

Tabung bulat untuk mengisi bahan-bahan dengan mudah

Tabung bulat untuk mengisi bahan-bahan dengan mudah

Tabung bundar untuk memasukkan bahan dengan mudah.

FIlter jaring mikro agar jus lebih banyak

FIlter jaring mikro agar jus lebih banyak

FIlter jaring mikro agar jus lebih banyak.

Desain ringkas

Desain ringkas

Spesifikasi Teknis

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4.3

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

28/12/2011

Singapore

Singapore

GOOD PRODUCT! :)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer

26/05/2012

Singapore

Singapore

product received in order. works well.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer

05/05/2012

Singapore

Singapore

GOOD

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1823/70 Juicer

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