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  • Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum.
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    Viva Collection Juicer

    HR1832/00

    Jus maksimum. Repot minimum.

    Semua yang Anda harapkan dari sebuah juicer - ekstraksi jus yang tinggi, bersih dalam 1 menit - dengan desain ringkas setengah ukuran normal! *. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Viva Collection Juicer

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    Jus maksimum. Repot minimum.

    Semua dalam desain yang ringkas

    • 500 W
    • QuickClean
    • 1,5 l
    • Penghenti tetesan
    Juicer ringkas selalu tersedia di atas meja dapur Anda

    Juicer ringkas selalu tersedia di atas meja dapur Anda

    Dengan hanya separuh ukuran normal*, juicer ini hemat tempat. Anda dapat menempatkannya di atas meja dapur atau menyimpannya dengan mudah.

    Jus langsung tersedia di gelas Anda

    Jus langsung tersedia di gelas Anda

    Juicer ini memungkinkan Anda memakai gelas pribadi (tinggi maks 12 cm). Letakkan tepat di bawah keran terintegrasi dan Anda siap membuat jus.

    Buat jus hingga 1,5 l sekaligus

    Buat jus hingga 1,5 l sekaligus

    Anda dapat membuat jus hingga 1,5 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.

    Teknologi QuickClean

    Teknologi QuickClean

    Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.

    Saringan QuickClean

    Saringan QuickClean

    Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.

    Mudah memeriksa ampas dengan wadah ampas tembus pandang

    Mudah memeriksa ampas dengan wadah ampas tembus pandang

    Nikmati pengalaman membuat jus yang sungguh interaktif. Tutup dan wadah ampas berwarna bening sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.

    Penghenti tetesan untuk mencegah jus menetes

    Penghenti tetesan untuk mencegah jus menetes

    Saat diaktifkan, penghenti tetesan akan mencegah tetesan dari juicer. Cerat penghenti tetesan sangat mudah dibersihkan karena dapat dilepas dan terbuat dari bahan yang aman untuk mesin pencuci piring. Dengan satu langkah mudah, Anda dapat mencegah jus menetes dan menjaga meja dapur tetap bersih.

    Semua bagian yg dapat dilepas,aman dicuci di mesin pencuci piring

    Semua bagian yg dapat dilepas,aman dicuci di mesin pencuci piring

    Untuk pembersihan lebih mudah dan cepat, semua komponen yang dapat dilepas aman dibersihkan dengan mesin pencuci piring.

    Permukaan yang halus dan mudah dibersihkan

    Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Pengaturan praprogram
      0-1
      Jenis Produk
      Pengekstrak Jus
      Kaki antiselip
      ya
      Panjang kabel
      80 cm
      Aman dicuci di mesin cuci piring
      Ya
      Bahan tabung
      Plastik
      Bahan Pisau
      Baja Antikarat
      Fungsi pulsa
      t/a
      Pisau lepas-pasang
      Tidak
      Garansi
      ya
      Pernyataan kepatuhan UE
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      500 W
      Tegangan
      220/240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz
      Produk Baterai
      Tidak

    • Fitur pengaman

      Penghentian pisau otomatis
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      230 mm
      Lebar Produk
      190 mm
      Tinggi Produk
      300 mm
      Berat Produk
      2037g
      Panjang Kemasan
      233 mm
      Lebar Kemasan
      420 mm
      Tinggi Kemasan
      233 mm
      Berat Kemasan
      1,9 kg

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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