Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.