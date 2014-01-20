HR1832/00
Jus maksimum. Repot minimum.
Semua yang Anda harapkan dari sebuah juicer - ekstraksi jus yang tinggi, bersih dalam 1 menit - dengan desain ringkas setengah ukuran normal! *. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan hanya separuh ukuran normal*, juicer ini hemat tempat. Anda dapat menempatkannya di atas meja dapur atau menyimpannya dengan mudah.
Juicer ini memungkinkan Anda memakai gelas pribadi (tinggi maks 12 cm). Letakkan tepat di bawah keran terintegrasi dan Anda siap membuat jus.
Anda dapat membuat jus hingga 1,5 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.
Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.
Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.
Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.
Nikmati pengalaman membuat jus yang sungguh interaktif. Tutup dan wadah ampas berwarna bening sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.
Saat diaktifkan, penghenti tetesan akan mencegah tetesan dari juicer. Cerat penghenti tetesan sangat mudah dibersihkan karena dapat dilepas dan terbuat dari bahan yang aman untuk mesin pencuci piring. Dengan satu langkah mudah, Anda dapat mencegah jus menetes dan menjaga meja dapur tetap bersih.
Untuk pembersihan lebih mudah dan cepat, semua komponen yang dapat dilepas aman dibersihkan dengan mesin pencuci piring.
Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Fitur pengaman
Berat dan Dimensi
Negara Asal
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