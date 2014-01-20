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  • Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum.
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    Viva Collection Juicer

    HR1855/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Jus maksimum. Repot minimum.

    Juicer Philips ini mengekstraksi lebih banyak jus dari buah dan sayuran. Bisa dibersihkan dalam 1 menit berkat teknologi "QuickClean" yang revolusioner. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Viva Collection Juicer

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    Jus maksimum. Repot minimum.

    Buat jus hingga 2 L dalam sekali proses dan bersih

    • 700 W
    • QuickClean
    • Tabung XL 2 l
    Buat jus hingga 2 l sekaligus

    Buat jus hingga 2 l sekaligus

    Buat jus hingga 2 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.

    Motor 700 W yang kuat

    Motor 700 W yang kuat

    Motor kuat 700 W untuk memblender, mencampur, dan menghancurkan dengan efektif.

    Tabung pengisi XL (75 mm)

    Tabung pengisi XL (75 mm)

    Tabung ekstra besar 75 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran berukuran besar, seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.

    Teknologi QuickClean

    Teknologi QuickClean

    Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.

    Saringan QuickClean

    Saringan QuickClean

    Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.

    Periksa ampas dengan mudah berkat wadah ampas transparan

    Periksa ampas dengan mudah berkat wadah ampas transparan

    Nikmati pengalaman membuat jus yang interaktif. Penutup dan wadah ampas transparan sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah.

    Permukaan yang halus dan mudah dibersihkan

    Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      Plastik ABS
      Warna
      Hitam
      Bahan wadah perasan
      Gelas SAN dan penutup PS
      Bahan wadah ampas dan pendorong
      PS

    • Mudah dibersihkan

      Aksesori aman di mesin cuci piring
      Ya
      QuickClean
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1  m
      Daya
      700  W
      Voltase
      220–240  V
      Kapasitas
      2  l
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Pengumpul ampas
      1,2  l
      Diameter tabung pengisi
      75  mm
      Kapasitas tabung jus
      800  ml

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Setelan kecepatan
      1
      Jepitan pengaman
      Ya

    Badge-D2C

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