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  • Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum.
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    Viva Collection Pembuat Jus

    HR1855/70

    Jus maksimum. Repot minimum.

    Juicer Philips ini mengekstraksi lebih banyak jus dari buah dan sayuran. Bisa dibersihkan dalam 1 menit berkat teknologi "QuickClean" yang revolusioner. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Viva Collection Pembuat Jus

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    Jus maksimum. Repot minimum.

    Buat jus hingga 2 L dalam sekali proses dan bersih

    • 800 W
    • QuickClean
    • Tabung XL 2 l
    • Penghenti tetesan
    Teknologi QuickClean

    Teknologi QuickClean

    Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.

    Fungsi Pre-clean membilas sisa-sisa ampas

    Fungsi Pre-clean membilas sisa-sisa ampas

    Juicer Philips adalah juicer sentrifugal pertama di pasaran dengan fungsi Pre-clean. Dengan menuangkan air ke dalam pendorong, Anda dapat membuat air mancur di dalam alat, yang membilas sisa-sisa ampas dari penutup dan membuat saringan lebih mudah dibersihkan.

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.

    Saringan QuickClean

    Saringan QuickClean

    Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.

    Periksa ampas dengan mudah berkat wadah ampas transparan

    Periksa ampas dengan mudah berkat wadah ampas transparan

    Nikmati pengalaman membuat jus yang interaktif. Penutup dan wadah ampas transparan sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah.

    Buat jus hingga 2 l sekaligus

    Buat jus hingga 2 l sekaligus

    Buat jus hingga 2 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.

    Motor 800 W yang kuat

    Motor 800 W yang kuat

    Buat jus dari buah dan sayuran keras dengan mudah berkat motor 800 W.

    Tabung pengisi XL (75 mm)

    Tabung pengisi XL (75 mm)

    Tabung ekstra besar 75 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran berukuran besar, seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.

    Permukaan yang halus dan mudah dibersihkan

    Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik ABS
      Jenis Produk
      Pembuat Jus
      Kaki antiselip
      Ya
      Antarmuka
      Kenop Putar
      Panjang kabel
      1 m
      Aman dicuci di mesin cuci piring
      Tidak
      Bahan tabung
      Plastik
      Bahan Pisau
      Logam
      Fungsi pulsa
      Tidak
      Pisau lepas-pasang
      Tidak
      Garansi
      Ya
      Pernyataan kepatuhan UE
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      800 W
      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz
      Produk Baterai
      Tidak

    • Fitur pengaman

      Penghentian pisau otomatis
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      255 mm
      Lebar Produk
      255 mm
      Tinggi Produk
      457 mm
      Berat Produk
      4 kg
      Berat Kemasan
      4,19 kg

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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