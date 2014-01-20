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  • Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum.

    Viva Collection Juicer

    HR1863/00

    Jus maksimum. Repot minimum.

    Juicer Philips ini mengekstraksi lebih banyak jus dari buah dan sayuran. Bisa dibersihkan dalam 1 menit berkat teknologi "QUICKClean" yang revolusioner. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari!

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    Viva Collection Juicer

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    Jus maksimum. Repot minimum.

    Buat 2 l jus sekali jalan & bersihkan hanya dalam 1 mnt

    • QuickClean
    • 2 l, tabung XL
    • 700 W
    Teknologi QuickClean

    Teknologi QuickClean

    Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.

    Cukup tuangkan air untuk pra-pembersihan cepat

    Cukup tuangkan air untuk pra-pembersihan cepat

    Fungsi pra-pembersihan Philips yang unik memungkinkan Anda dengan cepat membilas bersih juicer antara jenis jus atau setelah membuat jus. Tuangkan air ke dalam pendorong untuk menghasilkan pancuran air yang akan membilas sisa-sisa.

    Ampas secara alami jatuh ke dalam satu wadah

    Ampas secara alami jatuh ke dalam satu wadah

    Berkat desainnya yang bundar tanpa sudut dan celah, ampas akan terkumpul di dalam wadah ampas.

    Buat jus hingga 2 l sekaligus

    Buat jus hingga 2 l sekaligus

    Buat jus hingga 2 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.

    Motor 700 W yang kuat

    Motor 700 W yang kuat

    Motor kuat 700 W untuk memblender, mencampur, dan menghancurkan dengan efektif.

    Tabung pengisi XL (75 mm)

    Tabung pengisi XL (75 mm)

    Tabung ekstra besar 75 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran berukuran besar, seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.

    Periksa ampas dengan mudah berkat wadah ampas transparan

    Periksa ampas dengan mudah berkat wadah ampas transparan

    Nikmati pengalaman membuat jus yang interaktif. Penutup dan wadah ampas transparan sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah.

    Permukaan yang halus dan mudah dibersihkan

    Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Termasuk
      Teko

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1  m
      Daya
      700  W
      Voltase
      220–240  V
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas wadah perasan
      0,8  l
      Kapasitas wadah ampas
      1,2  l

    • Desain

      Warna
      Metalik

    • Berat dan dimensi

      Diameter tabung pengisi
      75  mm

    • Spesifikasi umum

      Fitur produk
      • Aman di mesin cuci piring
      • Penyimpanan kabel terintegrasi
      • Kaki antiselip
      • QuickClean
      Jumlah setelan kecepatan
      1

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Aluminium
      Bahan wadah perasan
      Plastik

    Badge-D2C

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