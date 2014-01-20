HR1863/00
Jus maksimum. Repot minimum.
Juicer Philips ini mengekstraksi lebih banyak jus dari buah dan sayuran. Bisa dibersihkan dalam 1 menit berkat teknologi "QUICKClean" yang revolusioner. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari!See all benefits
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Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.
Fungsi pra-pembersihan Philips yang unik memungkinkan Anda dengan cepat membilas bersih juicer antara jenis jus atau setelah membuat jus. Tuangkan air ke dalam pendorong untuk menghasilkan pancuran air yang akan membilas sisa-sisa.
Berkat desainnya yang bundar tanpa sudut dan celah, ampas akan terkumpul di dalam wadah ampas.
Buat jus hingga 2 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.
Motor kuat 700 W untuk memblender, mencampur, dan menghancurkan dengan efektif.
Tabung ekstra besar 75 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran berukuran besar, seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.
Nikmati pengalaman membuat jus yang interaktif. Penutup dan wadah ampas transparan sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.
Perakitan komponen cepat dan mudah.
Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.
Aksesori
Spesifikasi teknis
Desain
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Lapisan
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