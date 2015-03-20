HR1863/20
Jus maksimum. Repot minimum.
Juicer Philips ini mengekstraksi lebih banyak jus dari buah dan sayuran. Bisa dibersihkan dalam 1 menit berkat teknologi "QUICKClean" yang revolusioner. Manjakan diri Anda dengan kenikmatan jus sehat buatan sendiri setiap hari!See all benefits
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Juicer Philips adalah juicer sentrifugal pertama di pasaran dengan fungsi Pre-clean. Dengan menuangkan air ke dalam pendorong, Anda dapat membuat air mancur di dalam alat, yang membilas sisa-sisa ampas dari penutup dan membuat saringan lebih mudah dibersihkan.
Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.
Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.
Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.
Perakitan komponen cepat dan mudah.
Nikmati pengalaman membuat jus yang interaktif. Penutup dan wadah ampas transparan sehingga Anda dapat melihat pemrosesan buah dan sayuran. Anda juga bisa langsung melihat bila wadah penuh, yang berarti sudah waktunya dikosongkan.
Buat jus hingga 2 l sekaligus tanpa harus mengosongkan wadah ampas.
Buat jus dari buah dan sayuran keras dengan mudah berkat motor 800 W.
Tabung ekstra besar 75 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran berukuran besar, seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.
Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.
Spesifikasi desain
Mudah dibersihkan
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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