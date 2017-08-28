Komponen lepas-pasang yang aman dicuci menggunakan mesin pencuci piring

Berkat desain produk kami yang istimewa, Anda dapat dengan cepat merakit dan mulai menggunakan juicer penggiling baru Anda. Alat ini juga mudah dibongkar dan dapat dibersihkan dengan cepat. Semua komponen lepas-pasangnya dapat dibersihkan dengan aman menggunakan mesin pencuci piring, yang membuatnya lebih praktis dibersihkan setiap kali selesai digunakan.