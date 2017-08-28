HR1889/70
Tambahan nutrisi harian Anda dalam kurang dari 1 menit
Minum porsi harian jus sehat Anda. Juicer penggiling Philips adalah mesin pembuat jus terbaik. Slow juicer ini dilengkapi tabung XL sehingga Anda dapat memproses buah, sayuran dan sayuran hijau secara utuh. Bilas bersih hanya dalam 90 detik.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Maksimalkan kandungan nutrisi dari buah dan sayuran dengan tingkat ekstraksi hingga 80%*. Slow juicer canggih untuk buah dan sayuran.
Hemat waktu, buat jus lebih cepat. Tak perlu lagi memotong-motong buah dan sayuran agar muat di dalam mesin jus ini. Cukup masukkan semuanya ke dalam tabung XL 70 mm dan nikmati asupan nutrisi setiap hari.
Berkat desain produk kami yang istimewa, Anda dapat dengan cepat merakit dan mulai menggunakan juicer penggiling baru Anda. Alat ini juga mudah dibongkar dan dapat dibersihkan dengan cepat. Semua komponen lepas-pasangnya dapat dibersihkan dengan aman menggunakan mesin pencuci piring, yang membuatnya lebih praktis dibersihkan setiap kali selesai digunakan.
Dengan teknologi QuickClean, termasuk saringan mikro yang mudah dibersihkan. Semua komponennya mudah dilepas dan dicuci.
Meja dapur Anda akan tetap bersih dan rapi berkat penghenti tetesan terintegrasi.
Unduh HomeID untuk mencari ide baru dan tip menggunakan juicer secara maksimal. Membuat makanan sehat jadi lebih nikmat. Simpel dan disukai semua anggota keluarga. Mulai dari jus buah dan sayuran segar hingga susu almon buatan sendiri, semua resep favorit Anda tersedia di HomeID.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Berat dan Dimensi
Negara Asal
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