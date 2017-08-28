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  • Tambahan nutrisi harian Anda dalam kurang dari 1 menit Tambahan nutrisi harian Anda dalam kurang dari 1 menit Tambahan nutrisi harian Anda dalam kurang dari 1 menit
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    Viva Collection Juicer penggiling

    HR1889/70

    Tambahan nutrisi harian Anda dalam kurang dari 1 menit

    Minum porsi harian jus sehat Anda. Juicer penggiling Philips adalah mesin pembuat jus terbaik. Slow juicer ini dilengkapi tabung XL sehingga Anda dapat memproses buah, sayuran dan sayuran hijau secara utuh. Bilas bersih hanya dalam 90 detik.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Viva Collection Juicer penggiling

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    Tambahan nutrisi harian Anda dalam kurang dari 1 menit

    Membuat jus sehat setiap hari jadi makin mudah

    • Tabung XL, 70 mm
    • Pembersihan cepat 90 detik
    • Perakitan mudah
    Buat jus dari semua buah favorit Anda, termasuk delima

    Buat jus dari semua buah favorit Anda, termasuk delima

    Maksimalkan kandungan nutrisi dari buah dan sayuran dengan tingkat ekstraksi hingga 80%*. Slow juicer canggih untuk buah dan sayuran.

    Tabung 70 mm dengan bagian mulut lebar

    Tabung 70 mm dengan bagian mulut lebar

    Hemat waktu, buat jus lebih cepat. Tak perlu lagi memotong-motong buah dan sayuran agar muat di dalam mesin jus ini. Cukup masukkan semuanya ke dalam tabung XL 70 mm dan nikmati asupan nutrisi setiap hari.

    Komponen lepas-pasang yang aman dicuci menggunakan mesin pencuci piring

    Komponen lepas-pasang yang aman dicuci menggunakan mesin pencuci piring

    Berkat desain produk kami yang istimewa, Anda dapat dengan cepat merakit dan mulai menggunakan juicer penggiling baru Anda. Alat ini juga mudah dibongkar dan dapat dibersihkan dengan cepat. Semua komponen lepas-pasangnya dapat dibersihkan dengan aman menggunakan mesin pencuci piring, yang membuatnya lebih praktis dibersihkan setiap kali selesai digunakan.

    Teknologi QuickClean dengan saringan mikro yang mudah dibersihkan

    Teknologi QuickClean dengan saringan mikro yang mudah dibersihkan

    Dengan teknologi QuickClean, termasuk saringan mikro yang mudah dibersihkan. Semua komponennya mudah dilepas dan dicuci.

    Meja dapur tetap bersih berkat penghenti tetesan

    Meja dapur tetap bersih berkat penghenti tetesan

    Meja dapur Anda akan tetap bersih dan rapi berkat penghenti tetesan terintegrasi.

    Penuh resep, tips, dan inspirasi

    Penuh resep, tips, dan inspirasi

    Unduh HomeID untuk mencari ide baru dan tip menggunakan juicer secara maksimal. Membuat makanan sehat jadi lebih nikmat. Simpel dan disukai semua anggota keluarga. Mulai dari jus buah dan sayuran segar hingga susu almon buatan sendiri, semua resep favorit Anda tersedia di HomeID.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Jenis Produk
      Pengekstrak Jus/Slow Juicer
      Kaki antiselip
      ya
      Antarmuka
      Tombol
      Panjang kabel
      1,05 m
      Aman dicuci di mesin cuci piring
      Ya
      Bahan tabung
      Plastik
      Bahan Pisau
      Baja Antikarat
      Fungsi pulsa
      t/a
      Pisau lepas-pasang
      Ya
      Garansi
      ya
      Pernyataan kepatuhan UE
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      150 W
      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz
      Produk Baterai
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      361,7 mm
      Lebar Produk
      136,5 mm
      Tinggi Produk
      360,9 mm
      Berat Produk
      4,4 kg
      Panjang Kemasan
      440 mm
      Lebar Kemasan
      185 mm
      Tinggi Kemasan
      395 mm
      Berat Kemasan
      5,8 kg

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • Pengujian internal dengan masing-masing 1.000 g anggur, apel, beri hitam, stroberi, tomat, semangka, jeruk, dan delima.
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