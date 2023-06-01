    Series 3000 Blender Teknologi ProBlend, 290 W, 1,9 L

    HR2042/03

    Nilai keseluruhan / 5
    Hasil blender halus tanpa gumpalan dalam 45 detik*

    Dirancang untuk meningkatkan hasil blender sehari-hari serta didukung dengan daya 290 W dan performa pisau blender yang diperlukan untuk mengolah semua bahan makanan Anda, bahkan untuk menghancurkan es sekalipun. Memberikan hasil blender dengan tekstur yang halus tanpa repot dan dalam sekejap.

    Sistem ProBlend yang unik

    • Sistem ProBlend
    • Kapasitas Maksimal 1,9 L
    • Kapasitas Efektif 1 L
    • 1 Setelan kecepatan + pulse
    • Tabung Plastik
    Sistem ProBlend yang unik memberikan konsistensi yang halus

    Sistem ProBlend yang unik menggabungkan 3 teknologi, dirancang khusus untuk memastikan hasil blender halus tanpa gumpalan hanya dalam 45 detik*. Motor daya 290 W menggerakkan aliran blender untuk mengalirkan semua bahan Anda secara merata, sedangkan desain pisau yang inovatif dibentuk khusus untuk memaksimalkan area pemotongan. Terakhir, tabung dirancang dengan rangka rusuk unik untuk terus menyalurkan bahan kembali ke aliran blender.

    Desain ergonomis dan kokoh untuk kemudahan penggunaan

    Desain telah dipertimbangkan dengan cermat hingga menghasilkan bentuk yang ergonomis dan tangguh, sekaligus modern dan bergaya. Dapat disesuaikan di semua jenis dapur. Disertai bentuk tabung yang nyaman digenggam dan kenop putar yang memudahkan pengoperasian.

    Menghancurkan es menjadi potongan-potongan halus hanya dalam 45 detik**

    Gunakan sistem ProBlend plus setelan Pulse untuk menghancurkan es batu hingga halus hanya dalam 45 detik**. Sempurna untuk minuman dingin dan smoothie favorit Anda, dan cocok untuk membuat hidangan pencuci mulut.

    Opsi setelan 1 kecepatan + Pulse

    Hasilkan beragam pilihan minuman dan lakukan persiapan cepat untuk makanan favorit Anda dengan 1 setelan kecepatan dan Pulse yang dapat diatur. Dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, dari bumbu, rempah, sayuran, sampai menggiling kopi, bahkan menghancurkan es untuk membuat smoothie dingin yang lezat.

    Tabung besar berukuran pas untuk kebutuhan keluarga Anda

    Sajikan hingga 5 minuman (berdasarkan ukuran gelas 200 ml) berkat kapasitas efektif 1 L.***

    Unduh aplikasi NutriU untuk mendapatkan menu favorit keluarga yang sehat dan lezat

    Unduh dan temukan aplikasi NutriU untuk mendapatkan lebih dari 200 ide tentang cara membuat minuman, makanan, dan camilan favorit Anda dengan bantuan blender baru Philips. Memasak makanan sehat jadi mudah dan membuat keluarga Anda terus mengidamkan masakan Anda. Itulah alasan mengapa aplikasi NutriU menawarkan beragam alternatif hidangan favorit yang sehat. Dari menu pencuci mulut cokelat yang sehat hingga hidangan utama sarat nutrisi, kami menciptakan aneka resep yang sehat tanpa mengorbankan kelezatan.

    Sensor MTP mencegah panas berlebih pada motor

    Sensor Motor Thermo Protection (MTP) khusus dirancang untuk mencegah panas berlebih pada motor dan melindungi motor dari arus berlebih selama penggunaan.

    Pisau baja antikarat yang tahan lama

    Pisau baja antikarat yang tahan lama akan tetap tajam, bebas karat, atau bebas lapuk dalam jangka waktu yang lama.

    Kaki pengisap mencegah getaran selama penggunaan

    Blender dilengkapi dengan kaki pengisap untuk menjaga kestabilan dan memastikan blender tidak bergetar saat digunakan.

    Garansi 2 tahun

    Untuk memberi kenyamanan penggunaan, blender dilengkapi garansi 2 tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      290  W
      Kapasitas efektif
      1  l

    • Desain

      Warna
      Merah

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      164x192x377  mm

    • Spesifikasi umum

      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Fitur produk
      • Teknologi Problend dengan pisau baja antikarat 4 bilah
      • Tangguh: Sensor Motor Thermo Protection
      • Mudah dibersihkan: Aman dibersihkan di mesin pencuci piring
      • Ukuran tabung: kapasitas maksimal 1,9 L
      • Ukuran tabung: kapasitas efektif 1 L
      • Setelan kecepatan: 1 kecepatan+pulse
      • Mudah disimpan: Penyimpanan daya dan kabel terpadu
      • Tidak berguncang: Dilengkapi kaki pengisap
      • Bahan tabung: Plastik
      UI Kecepatan
      Kenop Putar

    • Lapisan

      Bahan rangka
      Plastic
      Bahan tabung
      Plastic
      bahan pisau
      Stainless steel

    • Servis

      Jaminan
      Garansi global 2 tahun

    • Diuji dalam mode MAX pada berbagai resep
    • *Diuji dalam mode PULSE dengan 8 es batu (2,5x2,5x2,5 cm)
    • **Dengan anggapan satu gelas berisi 200 ml
