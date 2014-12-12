Cari istilah

    Blender

    HR2115/03

    Lebih dari sekedar blender

    Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas

    Blender

    Lebih dari sekedar blender

    Memblender smoothie super, sup lezat, dan jus sehat

    • 400 W
    • 2 L
    • Multi penggiling
    Multi kecepatan

    Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.

    Garansi 2 tahun

    Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.

    Motor 400W yang kuat

    Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

    Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

    Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.

    Aksesori multi penggiling

    Multi penggiling untuk menggiling dan mencacah bahan keras dan lembut.

    Tombol bersih cepat

    Tombol bersih cepat dengan satu sentuhan efektif membersihkan tabung dan pisau.

    Panel sentuh lembut yang mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan dengan mengusap permukaannya.

    Unit pisau lepas-pasang agar mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan dengan efektif, cukup dengan melepas pisau dari tabung.

    Semua komponen aman dicuci di mesin cuci piring, kecuali unit utama

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      Polipropilena (PP)
      Warna
      Putih
      Bahan pisau
      Baja antikarat
      Bahan tabung blender
      SAN

    • Aksesori

      Penggiling
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      400  W
      Tegangan
      220–240 V
      Panjang kabel
      1,0  m
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas tabung
      2  l

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Setelan kecepatan
      5 dan fungsi pulse

