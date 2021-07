Lebih dari sekedar blender

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 350W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas See all benefits