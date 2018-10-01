2 year warranty
Dihentikan
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 350W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
350 W
Tabung Plastik 2 L
dengan multi penggiling
5 kecepatan dan fungsi pulse
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
4.6
dari 5
29
Ulasan
93%
Merekomendasikan produk ini
Makbud
01/10/2018
Indonesia
Hebat semua toko pake philips
Saya pemakai blender philips tabung palstik. Untuk usaha toko jus
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/60 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/60 Blender
KRoy
10/09/2020
Singapore
Philips - Excellent dry grinder n chopper
Very good kitchen mixer grinder for all type of grinding/chopping needs in your kitchen. Highly recommended for Indian households.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
AlanC
10/06/2019
Singapore
Ice crushing Blending Mode
[Employee of philipsglobal] This Machines is totally awesome!! tried to blend so ice cubes and the results is great . Blender is strong and powerful. fluffy texture without big ice block cubes like others. Tried to do some milk shakes and blend chili padi. it came out fast. Kids likes the end results, Washing was real simple/ just rinse of water all the dirt will just come out.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender