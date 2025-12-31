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2 year warranty

Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Blender HR2116/30
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender HR2116/30
  • Alternative Product Photograph Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2116/30
  • Product in Use Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Standard Product Photo Philips Blender HR2116/30
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender HR2116/30
  • Alternative Product Photograph Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2116/30
  • Product in Use Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender

Dihentikan

Blender

HR2116/30

Lebih dari sekedar blender

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas

Lihat semua manfaat

Memblender smoothie super, sup lezat, dan jus sehat

Lebih dari sekedar blender

  • 350 W

  • Tabung kaca 2 L

  • Multi penggiling

Multi kecepatan

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.

Garansi 2 tahun

Garansi 2 tahun

Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.

Spesifikasi Teknis

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