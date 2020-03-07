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  • Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

    Seri 5000 Blender Core

    HR2222/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

    Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush. Dengan pisau 4 bilah khusus dan motor 350 W yang hemat energi, hasil smoothie pun senantiasa sempurna. Lewat satu tombol, penghancur esnya yang kuat akan melumat es keras dua kali lebih cepat.

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    Seri 5000 Blender Core

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    Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

    Berkat Teknologi ProBlend Crush yang andal

    • Teknologi ProBlend Crush
    5 prasetel untuk hasil yang mudah dan andal

    5 prasetel untuk hasil yang mudah dan andal

    Dengan 5 setelan kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan tekstur yang sempurna, mulai dari smoothie hingga sup dan saus

    Es hancur sempurna, 2x lebih cepat

    Es hancur sempurna, 2x lebih cepat

    Fungsi penghancur es andal yang didukung teknologi ProBlend Crush guna menghasilkan es yang sempurna dan lembut untuk smoothie dingin dan hidangan pencuci mulut yang segar, 2x lebih cepat

    Dengan tombol Bersih cepat agar cepat & mudah dibersihkan

    Dengan tombol Bersih cepat agar cepat & mudah dibersihkan

    Dengan tombol Bersih cepat untuk membersihkan blender dengan cepat dan mudah.

    Tutup dan pisau lepas-pasang praktis

    Tutup dan pisau lepas-pasang praktis

    Membersihkan lebih efektif berkat tutup dan pisau lepas-pasang.

    Membantu menyiapkan beragam hidangan lokal

    Membantu menyiapkan beragam hidangan lokal

    Berbagai pilihan aksesori yang relevan tersedia secara lokal untuk menyiapkan hidangan lokal favorit dengan mudah dan praktis.

    Dengan Perlindungan panas pada motor untuk mencegah kerusakan

    Dengan Perlindungan panas pada motor untuk mencegah kerusakan

    Dengan MTP (Perlindungan panas pada motor) untuk menghindari kerusakan alat dan memperpanjang masa pakai blender.

    Motor 350 W yang kuat

    Motor 350 W yang kuat

    Motor 350 W yang kuat untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

    Teknologi ProBlend Crush untuk hasil akhir yang sempurna

    Teknologi ProBlend Crush yang baru memadukan pisau bintang 4 yang dioptimalkan dengan motor 350 W efisiensi tinggi untuk hasil akhir yang cepat, konsisten, dan sempurna

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Aksesori

      Termasuk
      • Tabung
      • Pengaduk
      • Penggiling

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      350  W
      Kapasitas tabung
      2  l
      Kapasitas pengoperasian tabung
      1,5  l

    • Desain

      Warna
      Lavender

    • Spesifikasi umum

      Tipe tutup
      Lepas-pasang
      Jumlah setelan kecepatan
      5 dan fungsi pulse
      Program awalan
      5+2
      Pisau
      Pisau 4 bilah
      Tombol Prasetel
      Tombol Piano
      UI Kecepatan
      Tombol Piano

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Plastik
      Bahan pisau
      Baja Antikarat
      Bahan tabung
      Gelas

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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    Aksesori

    • Series 5000 Aksesori untuk Blender

      HR3214/35

    • Series 5000 Aksesori untuk Blender

      HR3214/05

    • Series 5000 Aksesori untuk Blender

      HR3213/35

    • Series 5000 Aksesori untuk Blender

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