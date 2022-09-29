Blender Philps HR2222/30 Series 5000 Memblender 40% lebih halus dan es hancur sempurna berkat teknologi ProBlend Crush yang kuat. Terdapat tabung kaca premium, spatula, 5 program prasetel, motor power, sangat mudah di bersihkan, 2 tahun garansi. Blender ini saya beli di bulan Februari, namun baru di gunakan awal bulan Desember karena saya baru saja menikah pada tgl 28 Oktober 2021. yang saya fikir akan ada kendala karena dari pertama beli belum pernah di gunakan. Dan setelah di gunakan untuk membuat jus buah naga, dengan mata pisau yang sangat tajam tidak perlu waktu lama untuk menghaluskan es batu dan buah di dalam tabung. Terimakasih Philps yang sudah menemani hari hari saya sejak remaja untuk menyelesaikan pekerjaan masak setiap hari selama di rumah ibu. Sangat rekomendasi blender ini untuk ibu ibu dengan watt yang rendah hanya 350 watt. Produk Philps sudah tidak di ragukan lagi dari tahun ke tahun semakin menjaga kualitas dan pelayanan terhadap masayarakat seperti saya. Semoga Philps mampu bersaing dengan produk lain yang semakin berinovasi dan mandiri.