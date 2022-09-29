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Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2222/30
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core

Dihentikan

Seri 5000Blender Core

HR2222/30

3.9

| (35) Ulasan

Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush. Dengan pisau 4 bilah khusus dan motor 350 W yang hemat energi, hasil smoothie pun senantiasa sempurna. Lewat satu tombol, penghancur esnya yang kuat akan melumat es keras dua kali lebih cepat.

Lihat semua manfaat

Berkat Teknologi ProBlend Crush yang andal

Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

  • Teknologi ProBlend Crush

5 prasetel untuk hasil yang mudah dan andal

5 prasetel untuk hasil yang mudah dan andal

Dengan 5 setelan kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan tekstur yang sempurna, mulai dari smoothie hingga sup dan saus

Es hancur sempurna, 2x lebih cepat

Es hancur sempurna, 2x lebih cepat

Fungsi penghancur es andal yang didukung teknologi ProBlend Crush guna menghasilkan es yang sempurna dan lembut untuk smoothie dingin dan hidangan pencuci mulut yang segar, 2x lebih cepat

Dengan tombol Bersih cepat agar cepat & mudah dibersihkan

Dengan tombol Bersih cepat agar cepat & mudah dibersihkan

Dengan tombol Bersih cepat untuk membersihkan blender dengan cepat dan mudah.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.9

dari 5

35

Ulasan

3

29/09/2022

Indonesia

Indonesia

Blender Favorit dengan fitur terbaik&canggih

Philips Blender 5000 series HR2222 ini bener2 sangat canggih fiturnya dan blender kualitas terbaik yang aku punya.Saya puas sekali memakai blender ini. Solusi banget buat membuat juice,bumbu,smoothie maupun aneka menu es serut yg selembut salju jd lebih mudah dan praktis.Teknologi Problend Crushnya sangat keren bisa menghaluskan bahan sekeras apapun seperti es batu dengan hasil halus sempurna selembut salju.Ada 5 pilihan kecepatan yang bisa disesuaikan dg tekstur baham makanan yg mau di blender. Blender ini mudah untuk dibersihkan meski tabungnya berat.Sisa2 bahan atau ampas bisa dijangkau dengan mudah selain itu krn tabungnya berbahan kaca sehingga noda tidak mudah menempel dan lebih bening. Yang paling aku suka di bawahnya ada karet yg bisa melekat kuat di permukaan jd ga perlu takut kesenggol dan pecah saat digunakan.Selain itu bisa untuk menghaluskan bumbu jg jd lebih cepet . Terus yang bikin happy demgan kualitas sebagus ini dayamya juga kecil jd hemat listrik. Semenjak bwli dan pakai dr dulu hingga sekarang blendermya ga permah ada masalah performanya tetap bagus ga pernah error. .Dari desain,warna juga fiturnya semuanya bagus& menarik. Pokoknya produk Philips Kualitasnya sidah pasti juara deh! Super recomended banget produk ini. Luv banget kecintaan emak2 deh pastinya dijamin kalau beli bakalan cuan deh.

Keunggulan

Teknologi Problend 4 yamg mampu menghancurkan hingga 10 es batu bersamaan dengan hasil selembut salju

Kekurangan

Kabel yang pendek dan berat jar kacanya lumayan berat

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2222/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-03-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2222/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-03-29

07/09/2022

Indonesia

Indonesia

Aksesorisnya juara banget

Gaperlu ribet karena ada ekstra jar jadi tinggal ganti aja gapelru cuci1

Keunggulan

Hemat waktu

Kekurangan

-

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2222/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2021-08-07

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2222/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2021-08-07

23/08/2022

Indonesia

Indonesia

Blender fav keluarga besar & multifungsi bngt!

Ibu dan kakak2 ku pakai ini di rumah, punya ibu ku udh lebih dr 5thn tp blender msh berfungsi dgn baik, malah msh keliatan spt baru pdhl cukup sering di pakai, jd lah pas 8.8 kemarin ku checkout seri ini di Lazada. Sesuai ekspektasi, barang dtg dgn selamat dan berfungsi dgn baik. Mau bikin smoothie, giling bumbu sampe halus, bikin dimsum dgn choppernya juga jd gampang bangettt. Di bersihkannya pun mudah, jd blender tdk akan berbau & trjamin bersihnya. Ditambah, blender ini tuh harus bnr2 bunyi klik baru bs nyala, jd ga khawatir anak2 pencet2 blendernya.

Keunggulan

Gampang di pakai, putaran kuat, watt cukup rendah, gampang di bersihkan

Kekurangan

-

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2222/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-07-23

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2222/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-07-23

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