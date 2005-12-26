HR2385
Timbangan yang akurat
Timbangan dapur bertenaga baterai dengan fungsi mati otomatis. Mampu menimbang hingga 5 kg dengan tingkatan 1 g. Memiliki fungsi reset/tara.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Fungsi atur ulang/tara untuk penimbangan bahan terpisah.
Mati otomatis menghemat daya baterai.
Memori cadangan yang mengingat berat terakhir yang diukur.
Spesifikasi teknis
Desain
Spesifikasi umum
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