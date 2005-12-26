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  • Timbangan yang akurat Timbangan yang akurat Timbangan yang akurat

    Timbangan dapur

    HR2385

    Timbangan yang akurat

    Timbangan dapur bertenaga baterai dengan fungsi mati otomatis. Mampu menimbang hingga 5 kg dengan tingkatan 1 g. Memiliki fungsi reset/tara.

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    Timbangan dapur

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    Timbangan yang akurat

    • 5 kg
    • 1 g

    Fungsi atur ulang/tara untuk penimbangan bahan terpisah

    Fungsi atur ulang/tara untuk penimbangan bahan terpisah.

    Mati otomatis menghemat daya baterai

    Mati otomatis menghemat daya baterai.

    Memori cadangan yang mengingat berat terakhir yang diukur

    Memori cadangan yang mengingat berat terakhir yang diukur.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      1 x Baterai 9V  W
      Kapasitas
      5  kg
      Resolusi
      1  g

    • Desain

      Warna
      Putih dengan aksen hijau
      Bahan
      Plastik ABS

    • Spesifikasi umum

      Memori cadangan
      Y
      Mati otomatis
      Y
      Fungsi atur ulang/tara
      Y

    Badge-D2C

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