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  • Cepat, segar, dan menyenangkan Cepat, segar, dan menyenangkan Cepat, segar, dan menyenangkan

    Daily Collection Blender mini

    HR2874/00

    Cepat, segar, dan menyenangkan

    Blender mini baru dari Philips ini membantu Anda menyiapkan berbagai resep, seperti smoothie, minuman kocok, sup, saus, koktail, dsb. Nikmati semua minuman blender favorit Anda di mana saja dengan botol Siap Bawa yang praktis. Selamat menikmati!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Blender mini

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    Cepat, segar, dan menyenangkan

    Blender ringkas dengan botol 'Siap Bawa' portabel

    • 350 W, 0,6 l
    • Saringan
    • dengan pencacah mini
    • Aksesori botol Siap Bawa
    Botol blender portabel yang mudah dibawa

    Botol blender portabel yang mudah dibawa

    Berkat botol Siap Bawa, Anda dapat menikmati semua minuman favorit Anda di mana saja.

    Blender dengan daya motor 350 W

    Blender dengan daya motor 350 W

    Daya 350 W andal untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

    Gelas blender antipecah

    Gelas blender antipecah

    Antipecah dengan gelas blender plastik yang kuat ini.

    Blender dengan multipencacah untuk bahan bertekstur lembut dan keras

    Blender dengan multipencacah untuk bahan bertekstur lembut dan keras

    Aksesori multipencacah ini melengkapi blender Anda. Aksesori ini mampu mencacah halus daging dan berbagai sayuran, seperti bawang, herba, dan kacang.

    Saringan blender untuk menyaring jus dan susu kedelai

    Saringan blender untuk menyaring jus dan susu kedelai

    Memblender susu kedelai atau jus buah berbiji dengan mudah

    Pisau blender lepas-pasang

    Pisau blender lepas-pasang

    Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung blender.

    Penyimpanan kabel membuat dapur tetap rapi dan teratur

    Penyimpanan kabel membuat dapur tetap rapi dan teratur

    Dengan penyimpanan kabel blender, Anda dapat menyimpan kabel dengan mudah sehingga dapur tetap rapi dan teratur.

    Komponen aman di mesin cuci piring

    Komponen aman di mesin cuci piring

    Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      Plastik ABS
      Warna
      Abu-abu dan putih
      Bahan pisau
      Baja antikarat
      Bahan pisau
      Baja antikarat
      Bahan botol
      SAN

    • Aksesori

      Pencacah mini
      Ya
      Filter
      Ya
      Botol minuman
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      350  W
      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas tabung blender
      0,6  l
      Kapasitas botol
      0,6  l
      Kapasitas pencacah mini
      350  ml

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel
      Ya
      Setelan kecepatan
      1
      Pisau lepas-pasang
      Y

    Badge-D2C

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