HR2874/00
Cepat, segar, dan menyenangkan
Blender mini baru dari Philips ini membantu Anda menyiapkan berbagai resep, seperti smoothie, minuman kocok, sup, saus, koktail, dsb. Nikmati semua minuman blender favorit Anda di mana saja dengan botol Siap Bawa yang praktis. Selamat menikmati!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Berkat botol Siap Bawa, Anda dapat menikmati semua minuman favorit Anda di mana saja.
Daya 350 W andal untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Antipecah dengan gelas blender plastik yang kuat ini.
Aksesori multipencacah ini melengkapi blender Anda. Aksesori ini mampu mencacah halus daging dan berbagai sayuran, seperti bawang, herba, dan kacang.
Memblender susu kedelai atau jus buah berbiji dengan mudah
Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung blender.
Dengan penyimpanan kabel blender, Anda dapat menyimpan kabel dengan mudah sehingga dapur tetap rapi dan teratur.
Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.
Spesifikasi desain
Aksesori
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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