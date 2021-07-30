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Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3210/55

Dihentikan

Series 5000Aksesori untuk Blender

HR3210/55

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Beragam jenis hidangan

Nikmati beragam jenis hidangan dengan aksesori Philips Multi-chopper. Dapatkan hasil akhir sempurna untuk bahan yang berbeda-beda. Cepat dan mudah digunakan serta dibersihkan.

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Produk yang kompatibel

5000 Series

5000 Series
Blender

HR2223/70

Seri 5000

Seri 5000
Blender Core

HR2222/00

Seri 5000

Seri 5000
Blender Core

HR2223/60

Hasil halus sempurna

Beragam jenis hidangan

  • Perajang

BPA 0%

BPA 0%

Terbuat dari bahan Bebas BPA.

Garansi 2 tahun

Garansi 2 tahun

Anda mendapatkan garansi 2 tahun - yang merupakan jaminan kualitas dan pengoperasian kami yang tahan lama.

Kompatibel dengan HR2221, HR2222, dan HR2223

Nikmati aksesori ekstra Anda dengan blender Philips Seri 5000: HR2221, HR2222, dan HR2223.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

30/07/2021

Indonesia

Indonesia

Produk ini sangat bermanfaat sekali buat saya

Karena produk ini sangat membantu saya berjualan sehari hari tanpa repot dan sangat canggih

Keunggulan

Kualitas nya bagus

Kekurangan

Bagi saya tidak ada

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Series 5000 HR3210/55 Aksesori untuk Blender

Tanggal Penggunaan 2019-07-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Series 5000 HR3210/55 Aksesori untuk Blender

Tanggal Penggunaan 2019-07-29

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