2 year warranty
Dihentikan
Beragam jenis hidangan
Nikmati beragam jenis hidangan dengan aksesori Philips Multi-chopper. Dapatkan hasil akhir sempurna untuk bahan yang berbeda-beda. Cepat dan mudah digunakan serta dibersihkan.
Perajang
Terbuat dari bahan Bebas BPA.
Anda mendapatkan garansi 2 tahun - yang merupakan jaminan kualitas dan pengoperasian kami yang tahan lama.
Nikmati aksesori ekstra Anda dengan blender Philips Seri 5000: HR2221, HR2222, dan HR2223.
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5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Mamaeni
30/07/2021
Indonesia
Produk ini sangat bermanfaat sekali buat saya
Karena produk ini sangat membantu saya berjualan sehari hari tanpa repot dan sangat canggih
Keunggulan
Kualitas nya bagus
Kekurangan
Bagi saya tidak ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Series 5000 HR3210/55 Aksesori untuk Blender
Tanggal Penggunaan 2019-07-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Series 5000 HR3210/55 Aksesori untuk Blender
Tanggal Penggunaan 2019-07-29