HR2223/60
Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna
Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush. Dengan pisau 4 bilah khusus dan motor 350 W yang hemat energi, hasil smoothie pun senantiasa sempurna. Lewat satu tombol, penghancur esnya yang kuat akan melumat es keras dua kali lebih cepat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Membersihkan lebih efektif berkat tutup dan pisau lepas-pasang.
Dengan 5 setelan kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan tekstur yang sempurna, mulai dari smoothie hingga sup dan saus
Dengan MTP (Perlindungan panas pada motor) untuk menghindari kerusakan alat dan memperpanjang masa pakai blender.
Dengan tombol Bersih cepat untuk membersihkan blender dengan cepat dan mudah.
Motor 350 W yang kuat untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Fungsi penghancur es andal yang didukung teknologi ProBlend Crush guna menghasilkan es yang sempurna dan lembut untuk smoothie dingin dan hidangan pencuci mulut yang segar, 2x lebih cepat
Berbagai pilihan aksesori yang relevan tersedia secara lokal untuk menyiapkan hidangan lokal favorit dengan mudah dan praktis.
Teknologi ProBlend Crush yang baru memadukan pisau bintang 4 yang dioptimalkan dengan motor 350 W efisiensi tinggi untuk hasil akhir yang cepat, konsisten, dan sempurna
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