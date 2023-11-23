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  • Blender Philips Terbaru Seri 5000 Blender Philips Terbaru Seri 5000 Blender Philips Terbaru Seri 5000

    5000 Series Blender

    HR2223/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Blender Philips Terbaru Seri 5000

    Blender Philips terbaru seri 5000 ini tak hanya dibanderol ekonomis, namun menawarkan kinerja maksimal dengan hasil gilingan yang sempurna.

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    5000 Series Blender

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    Blender Philips Terbaru Seri 5000

    Blender Philips Ekonomis dengan Kinerja Maksimal

    • Teknologi ProBlend Crush
    • Daya rendah 350 watt
    • Tabung besar 2 liter
    • Pisau super tajam untuk hasil maksimal
    • Pelindung suhu motor bebas panas
    ProBlend Crush untuk hancurkan bahan makanan keras

    ProBlend Crush untuk hancurkan bahan makanan keras

    Blender Philips terbaru seri 5000 dibekali fitur ProBlend Crush yang dapat menghancurkan bahan makanan keras bahkan es batu sekalipun secara efisien dalam waktu dua kali lebih cepat dibandingkan seri pendahulunya namun hasilnya jauh lebih maksimal.

    Kerja tangguh dengan daya rendah 350 watt

    Kerja tangguh dengan daya rendah 350 watt

    Terdapat motor berdaya rendah 350 watt pada blender Philips seri 5000 terbaru ini yang bekerja optimal untuk memblender berbagai bahan makanan, merajang, dan mencampurkan bahan makanan secara cepat, konsisten, dan bertekstur sempurna sesuai keinginan Anda.

    Pelindung suhu motor mencegah panas berlebih

    Pelindung suhu motor mencegah panas berlebih

    Blender Philips seri 5000 siap digunakan setiap saat. Anda tak perlu khawatir ketika menggunakannya di dalam rumah, sebab motor pada blender Philips ini telah didukung pelindung suhu untuk mencegah panas berlebih sehingga kinerjanya akan selalu awet dan tahan lama.

    Tabung blender berukuran 2 liter bisa mengolah makanan untuk seluruh keluarga

    Tabung blender berukuran 2 liter bisa mengolah makanan untuk seluruh keluarga

    Tabung besar 2 liternya bisa digunakan untuk mengolah bahan makanan sebanyak 1,5 liter. Buatlah smoothie segar untuk seluruh anggota keluarga atau disimpan

    Program Pilihan Cepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna setiap saat

    Program Pilihan Cepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna setiap saat

    Memilih pengaturan kecepatan yang optimal untuk membuat smoothie, saus, sup, makanan penutup, dan menghancurkan es batu dalam tabung blender, atau untuk membuat sambal, merajang, dan mengupas bawang putih dengan Pembuat Sambal 3-in-1.

    Pembuat Sambal 3-in-1 untuk menghaluskan bumbu, membuat bakso, sambal, dll.

    Pembuat Sambal 3-in-1 untuk menghaluskan bumbu, membuat bakso, sambal, dll.

    Satu aksesori dengan tiga sambungan, yaitu pisau pembuat sambal, pisau perajang, dan pengupas bawang putih. Alat serbaguna untuk membantu Anda membuat resep favorit.

    Pengupas bawang putih mampu mengolah 20 siung dalam 10 detik

    Pengupas bawang putih mampu mengolah 20 siung dalam 10 detik

    Mengupas hingga 20 siung bawang putih dalam 10 detik saja dengan fitur pengupas bawang putih.

    Pisau pengiris bentuk S untuk tekstur sempurna

    Pisau pengiris bentuk S untuk tekstur sempurna

    Pisau pengiris bentuk S kami yang telah dipatenkan meniru cara mengulek menggunakan tangan yang mengaduk dan mendorong bahan-bahan menjadi sambal yang kental dengan potongan kecil untuk 4 porsi.

    Pisau perajang untuk bumbu dan bakso rumahan

    Pisau perajang untuk bumbu dan bakso rumahan

    Mampu mengolah hingga 2 porsi bumbu segar atau adonan bakso dengan tekstur sempurna.

    Aplikasi HomeID menyediakan beragam resep lezat yang mudah diakses

    Aplikasi HomeID menyediakan beragam resep lezat yang mudah diakses

    Unduh aplikasi HomeID dan temukan berbagai resep minuman nikmat, smoothie sehat, dan banyak lagi.

    Mudah dibersihkan dengan komponen lepas-pasang

    Mudah dibersihkan dengan komponen lepas-pasang

    Cuci unit pisau lepas-pasang dan aksesorinya dengar air mengalir atau menggunakan alat pencuci piring.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Aksesori

      Termasuk
      • Tabung
      • Pengaduk

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      350  W
      Kapasitas tabung
      2  l
      Kapasitas pengoperasian tabung
      1,5  l

    • Desain

      Warna
      Misty dawn

    • Spesifikasi umum

      Tipe tutup
      Tutup yang bisa dilepas
      Jumlah setelan kecepatan
      5 dan fungsi pulse
      Program awalan
      5+2
      Pisau
      Pisau 4 bintang
      Tombol Prasetel
      Tombol Piano
      UI Kecepatan
      Tombol Piano

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Plastik
      Bahan pisau
      Baja antikarat
      Bahan tabung
      SAN Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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