Pelindung suhu motor mencegah panas berlebih

Blender Philips seri 5000 siap digunakan setiap saat. Anda tak perlu khawatir ketika menggunakannya di dalam rumah, sebab motor pada blender Philips ini telah didukung pelindung suhu untuk mencegah panas berlebih sehingga kinerjanya akan selalu awet dan tahan lama.