HR2223/70
Blender Philips Terbaru Seri 5000
Blender Philips terbaru seri 5000 ini tak hanya dibanderol ekonomis, namun menawarkan kinerja maksimal dengan hasil gilingan yang sempurna.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Blender Philips terbaru seri 5000 dibekali fitur ProBlend Crush yang dapat menghancurkan bahan makanan keras bahkan es batu sekalipun secara efisien dalam waktu dua kali lebih cepat dibandingkan seri pendahulunya namun hasilnya jauh lebih maksimal.
Terdapat motor berdaya rendah 350 watt pada blender Philips seri 5000 terbaru ini yang bekerja optimal untuk memblender berbagai bahan makanan, merajang, dan mencampurkan bahan makanan secara cepat, konsisten, dan bertekstur sempurna sesuai keinginan Anda.
Blender Philips seri 5000 siap digunakan setiap saat. Anda tak perlu khawatir ketika menggunakannya di dalam rumah, sebab motor pada blender Philips ini telah didukung pelindung suhu untuk mencegah panas berlebih sehingga kinerjanya akan selalu awet dan tahan lama.
Tabung besar 2 liternya bisa digunakan untuk mengolah bahan makanan sebanyak 1,5 liter. Buatlah smoothie segar untuk seluruh anggota keluarga atau disimpan
Memilih pengaturan kecepatan yang optimal untuk membuat smoothie, saus, sup, makanan penutup, dan menghancurkan es batu dalam tabung blender, atau untuk membuat sambal, merajang, dan mengupas bawang putih dengan Pembuat Sambal 3-in-1.
Satu aksesori dengan tiga sambungan, yaitu pisau pembuat sambal, pisau perajang, dan pengupas bawang putih. Alat serbaguna untuk membantu Anda membuat resep favorit.
Mengupas hingga 20 siung bawang putih dalam 10 detik saja dengan fitur pengupas bawang putih.
Pisau pengiris bentuk S kami yang telah dipatenkan meniru cara mengulek menggunakan tangan yang mengaduk dan mendorong bahan-bahan menjadi sambal yang kental dengan potongan kecil untuk 4 porsi.
Mampu mengolah hingga 2 porsi bumbu segar atau adonan bakso dengan tekstur sempurna.
Unduh aplikasi HomeID dan temukan berbagai resep minuman nikmat, smoothie sehat, dan banyak lagi.
Cuci unit pisau lepas-pasang dan aksesorinya dengar air mengalir atau menggunakan alat pencuci piring.
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