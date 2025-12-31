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Dihentikan

Seri 5000Pembuat Sambal

HR3211/55

Buat sambal sendiri dalam hitungan detik

Nikmati Sambal buatan sendiri yang lezat dengan aksesori Pembuat Sambal Philips. Dapatkan tekstur sambal yang Anda inginkan secara cepat dan mudah. Cepat dan mudah untuk digunakan dan dibersihkan.

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Untuk tekstur sambal sesuai keinginan

Buat sambal sendiri dalam hitungan detik

  • Aksesori untuk Blender

Teknolog Pisau S-shearing yang Dipatenkan

Teknologi Pisau S-shearing yang dipatenkan meniru cara mengulek menggunakan tangan yang mengaduk dan mendorong bahan-bahan menjadi saus yang kental dengan tekstur khas sambal sesuai keinginan Anda.

Berkapasitas 150 g agar Anda bisa membuat sambal yang sempurna

Pembuat Sambal Philips memiliki kapasitas 150 g sehingga Anda bisa membuat 8-10 porsi sambal yang sempurna.

Bersih mudah (Easy Clean)

Bersih mudah (Easy Clean)

Cepat dan mudah digunakan serta dibersihkan.

Spesifikasi Teknis

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