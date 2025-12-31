2 year warranty
Dihentikan
HR3211/55
Buat sambal sendiri dalam hitungan detik
Nikmati Sambal buatan sendiri yang lezat dengan aksesori Pembuat Sambal Philips. Dapatkan tekstur sambal yang Anda inginkan secara cepat dan mudah. Cepat dan mudah untuk digunakan dan dibersihkan.
Aksesori untuk Blender
Teknologi Pisau S-shearing yang dipatenkan meniru cara mengulek menggunakan tangan yang mengaduk dan mendorong bahan-bahan menjadi saus yang kental dengan tekstur khas sambal sesuai keinginan Anda.
Pembuat Sambal Philips memiliki kapasitas 150 g sehingga Anda bisa membuat 8-10 porsi sambal yang sempurna.
Cepat dan mudah digunakan serta dibersihkan.
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