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2 year warranty

Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3213/05
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3213/05
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3213/05
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3213/05
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3213/05
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Accessory for Blender HR3213/05

Dihentikan

Series 5000Aksesori untuk Blender

HR3213/05

Tabung ekstra sehingga lebih fleksibel

Nikmati fleksibilitas yang lebih baik saat melumat berkat tabung plastik Philips yang tahan pecah. Cepat dan mudah digunakan serta dibersihkan.

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Produk yang kompatibel

5000 Series

5000 Series
Blender

HR2223/70

Seri 5000

Seri 5000
Blender Core

HR2222/00

Seri 5000

Seri 5000
Blender Core

HR2223/60

Rasa atau aroma tidak tercampur

Tabung ekstra sehingga lebih fleksibel

  • Tabung plastik

BPA 0%

BPA 0%

Terbuat dari bahan Bebas BPA.

Kapasitas 2 L

Kapasitas 2 L

Tabung 2 L besar memiliki kapasitas kerja 1,5 L.

Garansi 2 tahun

Garansi 2 tahun

Anda mendapatkan garansi 2 tahun - yang merupakan jaminan kualitas dan pengoperasian kami yang tahan lama.

Spesifikasi Teknis

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