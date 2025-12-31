2 year warranty
Dihentikan
HR3213/05
Tabung ekstra sehingga lebih fleksibel
Nikmati fleksibilitas yang lebih baik saat melumat berkat tabung plastik Philips yang tahan pecah. Cepat dan mudah digunakan serta dibersihkan.
Tabung plastik
Terbuat dari bahan Bebas BPA.
Tabung 2 L besar memiliki kapasitas kerja 1,5 L.
Anda mendapatkan garansi 2 tahun - yang merupakan jaminan kualitas dan pengoperasian kami yang tahan lama.
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