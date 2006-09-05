HR6947/01
Kantung debu Philips asli
Kantung penyedot debu lapisan ganda asli Philips menampung lebih banyak dan lebih tahan lama.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Spesifikasi aksesori
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.