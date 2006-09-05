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  • Kantung debu Philips asli Kantung debu Philips asli Kantung debu Philips asli

    kantong debu yang dapat dibuang

    HR6947/01

    Kantung debu Philips asli

    Kantung penyedot debu lapisan ganda asli Philips menampung lebih banyak dan lebih tahan lama.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    kantong debu yang dapat dibuang

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    Kantung debu Philips asli

    Kantung debu penyedot debu Athena

    • 4 kantong
    • 1 filter mikro AFS
    • 1 filter pelindung motor
    • Kompatibel dengan ia HR6815...49

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi aksesori

      Jumlah kantung debu
      4
      Jumlah filter motor
      1
      Jumlah filter mikro AFS
      1
      Kantung debu sekali-pakai untuk
      HR6815 - HR6849
    Badge-D2C

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