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Dihentikan

Home theater 5.1 DVD

HTD5580/98

3

| (1) Ulasan

Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara yang dalam

Hadirkan kedahsyatan pengalaman menonton film bioskop di rumah Anda! Philips home theater ini memiliki speaker dengan basspipe ganda yang menawarkan surround sound dahsyat berdaya 1000W dan dalam tampilan HD Penuh 1080p dengan pemutar Disc DVD.

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Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara yang dalam

  • Pipa bass ganda

  • HDMI ARC & USB

  • Bluetooth Terpasang

  • 1.000 W

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

Spesifikasi Teknis

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3.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
2
1

28/08/2016

Malaysia

Malaysia

cannot play MKV & MP4

sound is great.... cannot play most of the HD videos...

Ulasan ini dibuat untuk HTD5580 5.1 DVD Home theater

Ulasan ini dibuat untuk HTD5580 5.1 DVD Home theater

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