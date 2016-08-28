2 year warranty
Dihentikan
HTD5580/98
Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara yang dalam
Hadirkan kedahsyatan pengalaman menonton film bioskop di rumah Anda! Philips home theater ini memiliki speaker dengan basspipe ganda yang menawarkan surround sound dahsyat berdaya 1000W dan dalam tampilan HD Penuh 1080p dengan pemutar Disc DVD.
Pipa bass ganda
HDMI ARC & USB
Bluetooth Terpasang
1.000 W
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.
3.0
dari 5
1
Ulasan
thathsara119
28/08/2016
Malaysia
cannot play MKV & MP4
sound is great.... cannot play most of the HD videos...
Ulasan ini dibuat untuk HTD5580 5.1 DVD Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTD5580 5.1 DVD Home theater
DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.