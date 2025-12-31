Philips DVD home theater system HTS3000

Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.