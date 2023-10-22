ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

HTS3357/98

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lihat semua manfaat
Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam

Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam

DAC Video 12-bit adalah Konverter Digital ke Analog yang superior yang menjaga setiap detail kualitas gambar asli. Menunjukkan gradasi warna yang lembut dan halus, menghasilkan gambar yang alami dan penuh warna. Pembatasannya 10bit DAC yang biasa menjadi terlihat menggunakan layar lebar dan proyektor.

Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Memutar DivX, MP3, WMA dan foto kamera digital JPEG

Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

22/10/2023

Singapore

Singapore

Amazing speakers and bass

I bought these in 2010 I think and they’re still amazing, excellent sound and strong bass. Only con that doesn’t really bother me is the wires. I don’t know the prices of this rn but if its around 200-300 new I definitely recommend.

Keunggulan

Loud, long lasting ( 10 years and more), strong bass

Kekurangan

The wires

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS3357 DVD home theater system

Tanggal Penggunaan 2021-10-22

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS3357 DVD home theater system

Tanggal Penggunaan 2021-10-22

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.