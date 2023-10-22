2 year warranty
Dihentikan
DAC Video 12-bit adalah Konverter Digital ke Analog yang superior yang menjaga setiap detail kualitas gambar asli. Menunjukkan gradasi warna yang lembut dan halus, menghasilkan gambar yang alami dan penuh warna. Pembatasannya 10bit DAC yang biasa menjadi terlihat menggunakan layar lebar dan proyektor.
Putar nyaris semua format media yang Anda inginkan - baik format DivX, MP3, WMA, atau JPEG. Nikmati kemudahan kemampuan pemutaran yang hebat dan kenyamanan berbagi file media di TV atau home thater Anda - langsung di ruangan keluarga Anda.
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5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
LowkeyTom
22/10/2023
Singapore
Amazing speakers and bass
I bought these in 2010 I think and they’re still amazing, excellent sound and strong bass. Only con that doesn’t really bother me is the wires. I don’t know the prices of this rn but if its around 200-300 new I definitely recommend.
Keunggulan
Loud, long lasting ( 10 years and more), strong bass
Kekurangan
The wires
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3357 DVD home theater system
Tanggal Penggunaan 2021-10-22
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3357 DVD home theater system
Tanggal Penggunaan 2021-10-22