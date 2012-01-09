2 year warranty
Dihentikan
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4.1
dari 5
32
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Han_Ming_LawrenceOng
09/01/2012
Singapore
This system is definitely something that I am looking forward to. For this price range, this system is superb
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3510 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3510 5.1 Home theater
JohnLiew
08/12/2011
Singapore
Good. Value for money
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3510 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3510 5.1 Home theater
CindyChua
08/10/2011
Singapore
Value for money!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3510 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3510 5.1 Home theater