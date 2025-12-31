2 year warranty
Dihentikan
HTS3538/40
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.
Ulasan