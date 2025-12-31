ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

HTS3538 5.1 Home theater

HTS3538/40

Lihat semua manfaat
Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB

Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB

Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.