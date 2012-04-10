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HTS5581 5.1 Home theater

HTS5581/98

4

| (5) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Pilihan Speaker belakang nirkabel untuk penempatan bebas kekacauan

Pilihan Speaker belakang nirkabel untuk penempatan bebas kekacauan

Speaker belakang nirkabel memberikan Anda skalabilitas dan mobilitas dalam penempatan speaker. Dikembangkan menggunakan teknologi bebas gangguan, speaker nirkabel ini memberikan suara surround penuh tanpa koneksi kabel yang tidak terlihat.

Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

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4.0

dari 5

5

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

10/04/2012

Singapore

Singapore

Good sound quality, value for money.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5581 5.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5581 5.1 Home theater

20/03/2012

Singapore

Singapore

It has very good Features and the sound and video clarity is excellent. It has got good feaures like webtv internet browser etc. I liked the 3D angled speakers and the sound quality is awsome. ;

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5581 5.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5581 5.1 Home theater

12/03/2012

Singapore

Singapore

this product is good. the soundsound and blueray player are awesome. It would have been better if they provide wireless dongle with this product too under the prmotion.;

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5581 5.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS5581 5.1 Home theater

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