HX2012
Sikat gigi pengganti dengan aksi pembersihan ganda
Kepala sikat gigi pengganti (kemasan isi 2) untuk sikat gigi listrik Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Sistem Perlindungan Gusi Philips Sonicare yang dipatenkan menyesuaikan diri untuk menjaga tekanan menyikat yang optimal
Membersihkan permukaan gigi yang terlihat saat tip aktif menarget plak yang sulit dijangkau di antara gigi.
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