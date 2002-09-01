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  • Sikat gigi pengganti dengan aksi pembersihan ganda Sikat gigi pengganti dengan aksi pembersihan ganda Sikat gigi pengganti dengan aksi pembersihan ganda

    Sensiflex Kepala Sikat gigi Sonicare

    HX2012

    Sikat gigi pengganti dengan aksi pembersihan ganda

    Kepala sikat gigi pengganti (kemasan isi 2) untuk sikat gigi listrik Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Sensiflex Kepala Sikat gigi Sonicare

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    Kepala sikat gigi Sonicare

    • 2-kemasan
    Sistem Perlindungan Gusi

    Sistem Perlindungan Gusi

    Sistem Perlindungan Gusi Philips Sonicare yang dipatenkan menyesuaikan diri untuk menjaga tekanan menyikat yang optimal

    Membersihkan permukaan gigi yang terlihat

    Membersihkan permukaan gigi yang terlihat

    Membersihkan permukaan gigi yang terlihat saat tip aktif menarget plak yang sulit dijangkau di antara gigi.

    Gigi lebih putih alami

    Gigi lebih putih alami

    Spesifikasi Teknis

    • Performa pembersihan

      Kepala sikat
      2
    Badge-D2C

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