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  • Kinerja unggul.* Kualitas terjamin. Kinerja unggul.* Kualitas terjamin. Kinerja unggul.* Kualitas terjamin.

    Philips Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

    HX6011

    Kinerja unggul.* Kualitas terjamin.

    Sebagai salah satu kepala sikat gigi terbaik kami, Philips Sonicare ProResults sempurna untuk pengguna Sonicare baru atau lama yang menginginkan pengalaman kebersihan Sonicare autentik dengan harga terjangkau.

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    Philips Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

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    Kinerja unggul.* Kualitas terjamin.

    Kinerja unggul dengan harga terbaik

    • 1-kemasan
    • Ukuran standar
    • Click-on
    • Pembersihan menyeluruh
    Performa Philips Sonicare yang dioptimalkan

    Performa Philips Sonicare yang dioptimalkan

    Kepala sikat gigi Philips Sonicare ini memiliki profil berkontur untuk mengikuti bentuk alami gigi Anda dan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau.

    Membersihkan plak hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Kepala sikat ini menghilangkan plak 2 kali lebih banyak daripada sikat gigi manual

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Kepala sikat click-on ini mudah dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk pemakaian yang aman selama perawatan dan pembersihan. Pas dengan semua gagang sikat gigi Philips Sonicare kecuali: PowerUp Battery dan Essence.

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.

    Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

    Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

    Sekilas mungkin tidak telalu terlihat, tetapi kepala sikat kehilangan kekakuan dan secara bertahap akan aus setelah beberapa bulan penggunaan normal. Bulu sikat pengingat warna biru kami memudar menjadi putih dan membantu Anda mengtahui kapan saatnya untuk diganti. Untuk hasil yang optimal, ganti kepala sikat setiap tiga bulan.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Sedang
      Warna
      Putih
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Ukuran
      Standar

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Click-on
      Cocok untuk model ini
      • HealthyWhite+
      • Kontrol plak 2 seri
      • Kesehatan gusi 3 seri
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • untuk Anak-anak
      • HealthyWhite

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      1 ProResults standar

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    • Manfaat kesehatan

      Penghilang plak
      Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak*

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
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