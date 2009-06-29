Ukuran kepala sikat yang kecil membantu Anda fokus membersihkan area yang sempit

Desain bulu sikat yang berkontur pada permukaan yang lebih kecil akan membersihkan gigi secara menyeluruh sama seperti kepala sikat gigi Sonicare lainnya, juga bisa menjangkau area bermasalah yang ditunjuk oleh dokter gigi Anda. Desain ini membantu Anda menjangkau dan fokus pada area yang sempit, tempat plak dan noda gigi biasanya bersembunyi.