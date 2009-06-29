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  • Pembersihan Terfokus Pembersihan Terfokus Pembersihan Terfokus

    Philips Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik ringkas

    HX6023

    Pembersihan Terfokus

    Ukuran kepala sikat gigi yang lebih kecil membantu Anda menggerakkan sikat dengan mudah untuk fokus membersihkan area yang sulit dijangkau.

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    Philips Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik ringkas

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    Pembersihan Terfokus

    • 3-kemasan
    Kepala sikat snap-on

    Kepala sikat snap-on

    Kepala sikat bisa dipasang dengan mudah dan gagang mudah dibersihkan

    Bulu sikat pengingat memastikan Anda mendapatkan pembersihan yang efektif

    Bulu sikat pengingat memastikan Anda mendapatkan pembersihan yang efektif

    Bulu sikat pengingat memberi tahu Anda kapan kepala sikat harus diganti. Setelah tiga bulan dari penggunaan normal, bulu sikat akan menunjukkan penurunan performa, dan kepala sikat akan kurang efektif bekerja. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan.

    Desain kepala sikat memaksimalkan gerakan sonik

    Desain kepala sikat memaksimalkan gerakan sonik

    Desain yang sangat disesuaikan dan mekanisme yang presisi memastikan bahwa ketika sikat pengganti Philips Sonicare ini dipadukan dengan gerakan sonik dan mode penyikatan yang fleksibel, Anda akan mendapatkan pembersihan yang menyeluruh.

    Bulu sikat berkontur sangat cocok dengan bentuk alami gigi Anda

    Bulu sikat berkontur sangat cocok dengan bentuk alami gigi Anda

    Bulu sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memiliki potongan pola berkontur agar sesuai dengan bentuk alami gigi. Puncak dan lembah dan di sepanjang permukaan kepala sikat didesain secara ergonomis agar mengikuti topografi gigi dan pas di sela gigi, sehingga tidak ada yang area terlewatkan ketika Anda menyikat gigi.

    Bulu sikat berpotongan radial dan membentuk sudut memperluas area jangkauan

    Bulu sikat berpotongan radial dan membentuk sudut memperluas area jangkauan

    Area permukaan melengkung dari bulu sikat berpotongan radial dan membentuk sudut membantu menjaga sentuhan dengan permukaan gigi dan gusi karena kepala sikat akan membentuk gerakan berporos, menjangkau area permukaan yang lebih luas. sehingga tidak perlu menggunakan kepala sikat dengan ukuran yang lebih besar.

    Ukuran kepala sikat yang kecil membantu Anda fokus membersihkan area yang sempit

    Desain bulu sikat yang berkontur pada permukaan yang lebih kecil akan membersihkan gigi secara menyeluruh sama seperti kepala sikat gigi Sonicare lainnya, juga bisa menjangkau area bermasalah yang ditunjuk oleh dokter gigi Anda. Desain ini membantu Anda menjangkau dan fokus pada area yang sempit, tempat plak dan noda gigi biasanya bersembunyi.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Waktu pengoperasian
      Untuk hasil yang optimal, disarankan untuk mengganti kepala sikat baru setiap tiga bulan.
      Penggantian
      Bulu Sikat Pengingat akan memudar ketika penggantian diperlukan.

    • Berat dan dimensi

      Dimensi kemasan kepala sikat
      21,6 p x 7,0 l x 2,2 t  cm
      Berat kemasan kepala sikat
      0.056  kg

    • Item yang disertakan

      Tutup untuk bepergian yang higienis
      3  pcs

    • Mudah digunakan

      Cocok untuk model ini
      • FlexCare+
      • FlexCare
      • HealthyWhite
      • HydroClean
      • EasyClean
      • DiamondClean

    Badge-D2C

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