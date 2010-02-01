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  • Membersihkan dengan unggul dalam hitungan detik.* Membersihkan dengan unggul dalam hitungan detik.* Membersihkan dengan unggul dalam hitungan detik.*

    Philips Sonicare For Kids Kepala sikat gigi sonik standar

    HX6041/11

    Membersihkan dengan unggul dalam hitungan detik.*

    Kepala sikat gigi Sonicare For Kids cocok untuk mulut kecil dengan pertumbuhan gigi. Bekerja secara eksklusif dengan sikat gigi bertenaga For Kids yang memberikan keamanan dan pengalaman yang lebih menyenangkan agar anak menjadi senang dan terbiasa.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Sonicare For Kids Kepala sikat gigi sonik standar

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    Membersihkan dengan unggul dalam hitungan detik.*

    Membersihkan dan melindungi senyum berkembang anak usia 4+

    • 1-kemasan
    • Ukuran standar
    • Click-on
    • Pembersihan ramah anak
    Hingga 75% lebih efektif daripada sikat gigi manual

    Hingga 75% lebih efektif daripada sikat gigi manual

    Kepala sikat Philips Sonicare For Kids terbukti secara klinis dapat menghilangkan plak jauh lebih baik dibandingkan sikat gigi manual. Mulai lindungi anak Anda dari kerusakan gigi dan kunjungan dokter gigi yang lebih menyenangkan. Menjamin pemeriksaan gigi yang lebih baik atau uang Anda kembali.

    Usia 7+

    Usia 7+

    Kepala sikat gigi standar Philips Sonicare For Kids memiliki profil berkontur yang sesuai bagi gigi anak usia 7+ dan bulu sikat lembut untuk pengalaman membersihkan yang nyaman. Juga dilengkapi molding karet pada bagian belakang kepala sikat untuk membersihkan lebih aman dan nyaman. Juga tersedia dalam ukuran lebih kecil, ukuran ringkas untuk anak usia 4+.

    Pembersihan unggul memaksimalkan setiap detik

    Pembersihan unggul memaksimalkan setiap detik

    Tenaga sonik kami memungkinkan Anda memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menyikat gigi anak Anda agar mereka dapat membangun kebiasaan sehat dan teknik menyikat yang sempurna.

    Dirancang untuk memaksimalkan gerakan sonik

    Dirancang untuk memaksimalkan gerakan sonik

    Kepala sikat Philips Sonicare vital bagi inti teknologi frekuensi tinggi kami, gerakan sikat amplitudo tinggi melakukan lebih dari 31.000 sikatan per menit. Teknologi sonik kami yang luar biasa memaksimalkan tenaga dari gagang ke ujung kepala sikat. Gerakan sonik ini menghasilkan aksi cairan dinamis yang mengarahkan cairan ke sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk pembersihan lembut terbaik setiap saat.

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Kepala sikat Philips Sonicare For Kids dapat dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk genggaman yang aman dan pemeliharaan dan pembersihan yang mudah.

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Sedang
      Warna
      Biru
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Ukuran
      Standar

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Click-on
      Cocok untuk model ini
      • HealthyWhite+
      • untuk Anak-anak

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      1 Sonicare untuk Anak standar

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    • Manfaat kesehatan

      Penghilang plak
      Membersihkan plak hingga 75% lebih banyak*

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
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