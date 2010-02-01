HX6041/11
Membersihkan dengan unggul dalam hitungan detik.*
Kepala sikat gigi Sonicare For Kids cocok untuk mulut kecil dengan pertumbuhan gigi. Bekerja secara eksklusif dengan sikat gigi bertenaga For Kids yang memberikan keamanan dan pengalaman yang lebih menyenangkan agar anak menjadi senang dan terbiasa.See all benefits
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Kepala sikat Philips Sonicare For Kids terbukti secara klinis dapat menghilangkan plak jauh lebih baik dibandingkan sikat gigi manual. Mulai lindungi anak Anda dari kerusakan gigi dan kunjungan dokter gigi yang lebih menyenangkan. Menjamin pemeriksaan gigi yang lebih baik atau uang Anda kembali.
Kepala sikat gigi standar Philips Sonicare For Kids memiliki profil berkontur yang sesuai bagi gigi anak usia 7+ dan bulu sikat lembut untuk pengalaman membersihkan yang nyaman. Juga dilengkapi molding karet pada bagian belakang kepala sikat untuk membersihkan lebih aman dan nyaman. Juga tersedia dalam ukuran lebih kecil, ukuran ringkas untuk anak usia 4+.
Tenaga sonik kami memungkinkan Anda memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menyikat gigi anak Anda agar mereka dapat membangun kebiasaan sehat dan teknik menyikat yang sempurna.
Kepala sikat Philips Sonicare vital bagi inti teknologi frekuensi tinggi kami, gerakan sikat amplitudo tinggi melakukan lebih dari 31.000 sikatan per menit. Teknologi sonik kami yang luar biasa memaksimalkan tenaga dari gagang ke ujung kepala sikat. Gerakan sonik ini menghasilkan aksi cairan dinamis yang mengarahkan cairan ke sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk pembersihan lembut terbaik setiap saat.
Kepala sikat Philips Sonicare For Kids dapat dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk genggaman yang aman dan pemeliharaan dan pembersihan yang mudah.
Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
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