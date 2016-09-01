HX6063/05
Pembersihan terbaik.* Gigi lebih putih.
Kepala sikat gigi DiamondClean sempurna bagi Anda yang menginginkan pembersihan menyeluruh guna menghilangkan noda permukaan untuk senyum putih cemerlang. Kepala sikat ini juga bagus untuk menjaga kecerahan antara perawatan pemutihan profesional.See all benefits
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Kepala sikat gigi Philips Sonicare ini menghilangkan noda di gigi hingga 100% untuk gigi lebih putih hanya dalam 7 hari.
Bantalan penghilang noda DiamondClean terbuat dari bulu sikat berbentuk berlian yang rapat, menghilangkan noda di permukaan gigi yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Anda akan mendapatkan senyum yang lebih putih, hingga 100%*, hanya dalam 7 hari.
Kepala sikat DiamondClean Philips Sonicare terbukti secara klinis membersihkan plak hingga 7 kali lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual hanya setelah empat minggu penggunaan.
Kepala sikat Philips Sonicare vital bagi inti teknologi frekuensi tinggi kami, gerakan sikat amplitudo tinggi melakukan lebih dari 31.000 sikatan per menit. Teknologi sonik kami yang luar biasa memaksimalkan tenaga dari gagang ke ujung kepala sikat. Gerakan sonik ini menghasilkan aksi cairan dinamis yang mengarahkan cairan ke sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk pembersihan lembut terbaik setiap saat.
Kepala sikat click-on ini mudah dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk pemakaian yang aman selama perawatan dan pembersihan. Pas dengan semua gagang sikat gigi Philips Sonicare kecuali: PowerUp Battery dan Essence.
Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.
Sekilas mungkin tidak telalu terlihat, tetapi kepala sikat kehilangan kekakuan dan secara bertahap akan aus setelah beberapa bulan penggunaan normal. Bulu sikat pengingat warna biru kami memudar menjadi putih dan membantu Anda mengtahui kapan saatnya untuk diganti. Untuk hasil yang optimal, ganti kepala sikat setiap tiga bulan.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
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