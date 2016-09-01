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  • Pembersihan terbaik.* Gigi lebih putih. Pembersihan terbaik.* Gigi lebih putih. Pembersihan terbaik.* Gigi lebih putih.

    Philips Sonicare DiamondClean Kepala sikat gigi sonik standar

    HX6063/05

    Pembersihan terbaik.* Gigi lebih putih.

    Kepala sikat gigi DiamondClean sempurna bagi Anda yang menginginkan pembersihan menyeluruh guna menghilangkan noda permukaan untuk senyum putih cemerlang. Kepala sikat ini juga bagus untuk menjaga kecerahan antara perawatan pemutihan profesional.

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    Philips Sonicare DiamondClean Kepala sikat gigi sonik standar

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    Pembersihan terbaik.* Gigi lebih putih.

    Pembersihan tingkat lanjut untuk menghilangkan noda & gigi lebih putih

    • 3-kemasan
    • Ukuran standar
    • Click-on
    • Pembersihan terbaik, gigi lebih putih
    Gigi lebih putih hanya dalam satu minggu

    Gigi lebih putih hanya dalam satu minggu

    Kepala sikat gigi Philips Sonicare ini menghilangkan noda di gigi hingga 100% untuk gigi lebih putih hanya dalam 7 hari.

    Bulu sikat berbentuk berlian memberi Anda gigi yang 100% lebih putih dalam 1 minggu

    Bulu sikat berbentuk berlian memberi Anda gigi yang 100% lebih putih dalam 1 minggu

    Bantalan penghilang noda DiamondClean terbuat dari bulu sikat berbentuk berlian yang rapat, menghilangkan noda di permukaan gigi yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Anda akan mendapatkan senyum yang lebih putih, hingga 100%*, hanya dalam 7 hari.

    Membersihkan plak hingga 7 kali lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 7 kali lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Kepala sikat DiamondClean Philips Sonicare terbukti secara klinis membersihkan plak hingga 7 kali lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual hanya setelah empat minggu penggunaan.

    Dirancang untuk memaksimalkan gerakan sonik

    Dirancang untuk memaksimalkan gerakan sonik

    Kepala sikat Philips Sonicare vital bagi inti teknologi frekuensi tinggi kami, gerakan sikat amplitudo tinggi melakukan lebih dari 31.000 sikatan per menit. Teknologi sonik kami yang luar biasa memaksimalkan tenaga dari gagang ke ujung kepala sikat. Gerakan sonik ini menghasilkan aksi cairan dinamis yang mengarahkan cairan ke sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk pembersihan lembut terbaik setiap saat.

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Kepala sikat click-on ini mudah dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk pemakaian yang aman selama perawatan dan pembersihan. Pas dengan semua gagang sikat gigi Philips Sonicare kecuali: PowerUp Battery dan Essence.

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.

    Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

    Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

    Sekilas mungkin tidak telalu terlihat, tetapi kepala sikat kehilangan kekakuan dan secara bertahap akan aus setelah beberapa bulan penggunaan normal. Bulu sikat pengingat warna biru kami memudar menjadi putih dan membantu Anda mengtahui kapan saatnya untuk diganti. Untuk hasil yang optimal, ganti kepala sikat setiap tiga bulan.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Sedang
      Warna
      Putih
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Ukuran
      Standar

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Click-on
      Cocok untuk model ini
      • HealthyWhite+
      • Kontrol plak 2 seri
      • Kesehatan gusi 3 seri
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • untuk Anak-anak
      • HealthyWhite

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      3 DiamondClean standar

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    • Manfaat kesehatan

      Penghilang plak
      Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak*
      Kesehatan gusi
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Pemutih
      Gigi lebih putih hanya dalam satu minggu

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
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