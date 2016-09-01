Dirancang untuk memaksimalkan gerakan sonik

Kepala sikat Philips Sonicare vital bagi inti teknologi frekuensi tinggi kami, gerakan sikat amplitudo tinggi melakukan lebih dari 31.000 sikatan per menit. Teknologi sonik kami yang luar biasa memaksimalkan tenaga dari gagang ke ujung kepala sikat. Gerakan sonik ini menghasilkan aksi cairan dinamis yang mengarahkan cairan ke sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk pembersihan lembut terbaik setiap saat.