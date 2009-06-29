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  • Bersih Klasik Bersih Klasik Bersih Klasik

    Philips Sonicare e-Series Kepala sikat gigi Sonicare standar

    HX7001

    Bersih Klasik

    Kepala sikat e-Series memiliki sudut yang dirancang khusus agar lebih mudah menjangkau bagian dalam mulut, memberikan kebersihan menyeluruh setiap hari, serta memijat dan merangsang gusi.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Sonicare e-Series Kepala sikat gigi Sonicare standar

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    Kepala sikat screw-on yang sesuai untuk gagang Sonicare orisinal

    Bulu sikat pengingat memastikan Anda mendapatkan pembersihan yang efektif

    Bulu sikat pengingat memastikan Anda mendapatkan pembersihan yang efektif

    Bulu sikat pengingat memberi tahu Anda kapan kepala sikat harus diganti. Setelah tiga bulan dari penggunaan normal, bulu sikat akan menunjukkan penurunan performa, dan kepala sikat akan kurang efektif bekerja. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan.

    Leher bersudut khusus membantu Anda menjangkau gigi bagian belakang

    Leher bersudut khusus membantu Anda menjangkau gigi bagian belakang

    Leher bersudut ramping memudahkan Anda menggerakkan kepala sikat gigi, terutama di area yang sulit dijangkau untuk menghilangkan plak.

    Desain kepala sikat memaksimalkan gerakan sonik

    Desain kepala sikat memaksimalkan gerakan sonik

    Desain yang sangat disesuaikan dan mekanisme yang presisi memastikan bahwa ketika sikat pengganti Philips Sonicare ini dipadukan dengan gerakan sonik dan mode penyikatan yang fleksibel, Anda akan mendapatkan pembersihan yang menyeluruh.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Waktu pengoperasian
      Untuk hasil yang optimal, disarankan untuk mengganti kepala sikat baru setiap tiga bulan.
      Penggantian
      Bulu Sikat Pengingat akan memudar ketika penggantian diperlukan.

    • Berat dan dimensi

      Dimensi kemasan kepala sikat
      21,6 p x 6,5 l x 4,1 t  cm
      Berat kemasan kepala sikat
      0.057  kg

    • Fitur tambahan

      Kepala sikat berkontur
      Y

    • Mudah digunakan

      Cocok untuk model ini
      • Elite
      • Essence
      • CleanCare
      • Xtreme
      • Lanjutan

    • Performa pembersihan

      Kepala sikat
      1 kepala sikat standar e Series

    Badge-D2C

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