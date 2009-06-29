HX7001
Bersih Klasik
Kepala sikat e-Series memiliki sudut yang dirancang khusus agar lebih mudah menjangkau bagian dalam mulut, memberikan kebersihan menyeluruh setiap hari, serta memijat dan merangsang gusi.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kepala sikat screw-on yang sesuai untuk gagang Sonicare orisinal
Bulu sikat pengingat memberi tahu Anda kapan kepala sikat harus diganti. Setelah tiga bulan dari penggunaan normal, bulu sikat akan menunjukkan penurunan performa, dan kepala sikat akan kurang efektif bekerja. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan.
Leher bersudut ramping memudahkan Anda menggerakkan kepala sikat gigi, terutama di area yang sulit dijangkau untuk menghilangkan plak.
Desain yang sangat disesuaikan dan mekanisme yang presisi memastikan bahwa ketika sikat pengganti Philips Sonicare ini dipadukan dengan gerakan sonik dan mode penyikatan yang fleksibel, Anda akan mendapatkan pembersihan yang menyeluruh.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Fitur tambahan
Mudah digunakan
Performa pembersihan
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