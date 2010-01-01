Cari istilah

ID
EN
  • Daya klasik. Pembersihan klasik. Daya klasik. Pembersihan klasik. Daya klasik. Pembersihan klasik.

    Philips Sonicare e-Series Kepala sikat gigi sonik standar

    HX7002/05

    Daya klasik. Pembersihan klasik.

    Philips Sonicare Seri E disarankan bagi mereka yang berfokus menghilangkan plak dengan efektif setiap hari.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Sonicare e-Series Kepala sikat gigi sonik standar

    Produk serupa

    See all Seri E

    Daya klasik. Pembersihan klasik.

    Awal baru bagi kesehatan mulut yang lebih baik

    • 2-kemasan
    • Ukuran standar
    • Screw-on
    Kepala sikat klasik kami

    Kepala sikat klasik kami

    Kepala sikat gigi Philips Sonicare ini memiliki profil berkontur untuk mengikuti bentuk alami gigi Anda dan untuk pembersihan yang menyeluruh.

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.

    Desain sistem screw-on untuk Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Desain sistem screw-on untuk Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Kepala sikat Philips Sonicare E-Series dapat dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk genggaman yang aman, serta pemeliharaan dan pembersihan yang mudah.

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Bagian dari rutinitas kesehatan mulut yang lebih baik

    Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.

    Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

    Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

    Sekilas mungkin tidak telalu terlihat, tetapi kepala sikat kehilangan kekakuan dan secara bertahap akan aus setelah beberapa bulan penggunaan normal. Bulu sikat pengingat warna biru kami memudar menjadi putih dan membantu Anda mengtahui kapan saatnya untuk diganti. Untuk hasil yang optimal, ganti kepala sikat setiap tiga bulan.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Sedang
      Warna
      Putih
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Ukuran
      Standar

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Screw-on
      Cocok untuk model ini
      Essence+

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      2 e-Series Standard

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.