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  • Menghilangkan noda di gigi hingga 100% hanya dalam 1 minggu* Menghilangkan noda di gigi hingga 100% hanya dalam 1 minggu* Menghilangkan noda di gigi hingga 100% hanya dalam 1 minggu*

    Philips Sonicare HealthyWhite+ Sikat gigi listrik sonik

    HX8911/02

    Menghilangkan noda di gigi hingga 100% hanya dalam 1 minggu*

    Mencerahkan senyum dengan aman setiap hari tanpa berhenti mengonsumsi makanan dan minuman kesukaan Anda! Sikat gigi pemutih Philips Sonicare yang dapat diisi ulang terbukti menghilangkan noda hingga 100% untuk gigi lebih putih hanya dalam 1 minggu*.

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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Sikat gigi listrik sonik

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    Menghilangkan noda di gigi hingga 100% hanya dalam 1 minggu*

    *dibandingkan sikat gigi manual

    • 2 mode
    • 6 setelan yang bisa disesuaikan
    • 1 kepala sikat
    Pilih dari 2 mode dan 3 pengaturan intensitas

    Pilih dari 2 mode dan 3 pengaturan intensitas

    HealthyWhite+ untuk menyikat gigi dengan cara Anda. Tingkatkan pengalaman sikat gigi Anda dengan 3 pengaturan intensitas, ditambah 2 mode untuk memenuhi kebutuhan pemutihan dan pembersihan Anda. Pilih Clean – untuk pembersihan plak yang tangguh dalam 2 menit, dan White - untuk membersihkan noda seperti kopi atau teh, dan memutihkan gigi hingga 2 tingkat lebih putih hanya dalam 2 minggu.

    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu

    Berkat pembersihan optimal dari HealthyWhite+, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual untuk mendapatkan senyum paling sehat.

    Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

    Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

    Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 3 minggu**
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Frost White

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Desain ergonomis yang ramping
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Waktu penyikatan
      Sampai 3 minggu**

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 HealthyWhite+
      Kepala sikat
      1 W Standar DiamondClean
      Travel case
      1
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Manfaat kesehatan
      Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu
      Kinerja
      Membersihkan plak hingga 100%
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Manfaat memutihkan
      Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih dalam 2 minggu
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      3 intensitas
      • Rendah
      • Sedang
      • Ttinggi
      Putih
      Menghilangkan noda di permukaan gigi

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
    • *berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari, menggunakan mode bersih
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