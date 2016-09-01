Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.