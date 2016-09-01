HX8911/02
Menghilangkan noda di gigi hingga 100% hanya dalam 1 minggu*
Mencerahkan senyum dengan aman setiap hari tanpa berhenti mengonsumsi makanan dan minuman kesukaan Anda! Sikat gigi pemutih Philips Sonicare yang dapat diisi ulang terbukti menghilangkan noda hingga 100% untuk gigi lebih putih hanya dalam 1 minggu*.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
HealthyWhite+ untuk menyikat gigi dengan cara Anda. Tingkatkan pengalaman sikat gigi Anda dengan 3 pengaturan intensitas, ditambah 2 mode untuk memenuhi kebutuhan pemutihan dan pembersihan Anda. Pilih Clean – untuk pembersihan plak yang tangguh dalam 2 menit, dan White - untuk membersihkan noda seperti kopi atau teh, dan memutihkan gigi hingga 2 tingkat lebih putih hanya dalam 2 minggu.
Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.
Berkat pembersihan optimal dari HealthyWhite+, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual untuk mendapatkan senyum paling sehat.
Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.
Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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