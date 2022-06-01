HX9022/28
Ampuh melawan plak. Lembut merawat gusi.
Kepala sikat gigi Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (dahulu ProResults plaque control) cocok bagi Anda yang ingin rutin menghilangkan plak secara optimal setiap kali menyikat gigi.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual. Dan ujung yang melengkung khusus memudahkan Anda menjangkau gigi di bagian belakang mulut.
Kepala sikat menjadi kurang efektif setelah digunakan selama 3 bulan, tetapi dengan BrushSync™ Anda akan diingatkan sebelum hal ini terjadi. Sikat gigi cerdas akan melacak seberapa sering dan seberapa keras Anda menyikat gigi, serta akan memberi tahu Anda ketika waktunya tiba untuk menggantinya. Belum memiliki sikat gigi cerdas Philips Sonicare? Cukup amati bulu sikat pengganti yang berwarna biru, dan jika berubah warna menjadi putih, Anda akan tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk menggantinya dengan kepala sikat yang baru.
Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.
Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.
Dengan fitur pemasangan-mode BrushSync™, gigi Anda akan bersih maksimal**. Kepala sikat gigi Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence disinkronkan dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare yang berkemampuan BrushSync™**, memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk pembersihan yang luar biasa. Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.
Kepala sikat gigi Optimal Plaque Defense Anda terpasang sempurna dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare mana pun, kecuali Philips One dan Essence. Cukup klik tombol nyala dan mati untuk memudahkan penggantian dan pembersihan.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.