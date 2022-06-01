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  • Ampuh melawan plak. Lembut merawat gusi. Ampuh melawan plak. Lembut merawat gusi. Ampuh melawan plak. Lembut merawat gusi.

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (sebelumnya kontrol plak ProResults)

    HX9022/28

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Ampuh melawan plak. Lembut merawat gusi.

    Kepala sikat gigi Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (dahulu ProResults plaque control) cocok bagi Anda yang ingin rutin menghilangkan plak secara optimal setiap kali menyikat gigi.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp286.899,00

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (sebelumnya kontrol plak ProResults)

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    Ampuh melawan plak. Lembut merawat gusi.

    Pembersihan plak luar biasa setiap hari

    • 2-kemasan
    • Ukuran standar
    • Click-on
    • Pemasangan mode BrushSync
    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Bulu sikat yang rapat dan berkualitas tinggi membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual. Dan ujung yang melengkung khusus memudahkan Anda menjangkau gigi di bagian belakang mulut.

    Selalu ketahui saatnya harus mengganti. Selalu dapatkan pembersihan yang efektif.

    Selalu ketahui saatnya harus mengganti. Selalu dapatkan pembersihan yang efektif.

    Kepala sikat menjadi kurang efektif setelah digunakan selama 3 bulan, tetapi dengan BrushSync™ Anda akan diingatkan sebelum hal ini terjadi. Sikat gigi cerdas akan melacak seberapa sering dan seberapa keras Anda menyikat gigi, serta akan memberi tahu Anda ketika waktunya tiba untuk menggantinya. Belum memiliki sikat gigi cerdas Philips Sonicare? Cukup amati bulu sikat pengganti yang berwarna biru, dan jika berubah warna menjadi putih, Anda akan tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk menggantinya dengan kepala sikat yang baru.

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.

    Teruji untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mulut Anda

    Teruji untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mulut Anda

    Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.

    Secara otomatis memilih mode optimal untuk hasil terbaik**

    Secara otomatis memilih mode optimal untuk hasil terbaik**

    Dengan fitur pemasangan-mode BrushSync™, gigi Anda akan bersih maksimal**. Kepala sikat gigi Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence disinkronkan dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare yang berkemampuan BrushSync™**, memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk pembersihan yang luar biasa. Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.

    Desain click-on untuk pemasangan kepala sikat yang mudah

    Desain click-on untuk pemasangan kepala sikat yang mudah

    Kepala sikat gigi Optimal Plaque Defense Anda terpasang sempurna dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare mana pun, kecuali Philips One dan Essence. Cukup klik tombol nyala dan mati untuk memudahkan penggantian dan pembersihan.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Sedang
      Warna
      Putih
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Ukuran
      Standar

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Click-on
      Cocok untuk model ini
      • Kontrol plak 2 seri
      • Perlindungan plak 2 Seri
      • Kesehatan gusi 3 seri
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Tersambung
      • FlexCare+
      • untuk Anak-anak
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean
      Pemasangan-mode BrushSync
      Y

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      2 Optimal Plaque Defence C2

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    • Manfaat kesehatan

      Penghilang plak
      Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak*

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
    • *Pemasangan-mode BrushSync™ hanya kompatibel dengan gagang sikat gigi yang didukung Philips Sonicare BrushSync™
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