HX9052/67
Gusi lebih sehat untuk senyuman lebih menawan
Gigi yang sehat berawal dari gusi yang sehat. Rawat milik Anda dengan kepala sikat gigi G3 Premium Gum Care kami. Sisi lembutnya mengikuti kontur gusi Anda, memberikan 2x lebih banyak kontak dengan permukaan** untuk membasmi plak secara efektif di garis gusi.See all benefits
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Dengan kepala sikat gigi Philips Sonicare Premium Gum Care, bahkan pembersihan paling mendalam pun terasa lembut. Selagi sikat gigi Anda bergerak menelusuri garis gusi, sisi fleksibel dan bulu sikat Premium Gum Care meredam tekanan yang berlebihan sehingga gusi Anda terlindungi, bahkan ketika Anda menyikat gigi terlalu keras. Bulu sikat bekerja keras untuk menghilangkan plak dan bakteri di sepanjang garis gusi, sehingga kesehatan gusi akan meningkat. Berkat desain melengkung kepala sikat gigi ini, kontak bulu sikat maksimal akan maksimal.
Dengan teknologi pembersihan adaptif kami, Anda dapat menyikat gigi yang disesuaikan dengan kondisi Anda. Sisi karet yang lembut melengkung agar Premium Gum Care menyesuaikan diri dengan kontur gigi dan gusi Anda, meredam tekanan menyikat yang berlebihan dan meningkatkan daya pembersihan sonik kami. Bulu sikat kami disesuaikan dengan gusi dan gigi, sehingga memberikan pasien kontak permukaan hingga 2x lebih banyak dibandingkan kepala sikat biasa** untuk pembersihan lebih mendalam bahkan di area yang sulit dijangkau.
Berkat desainnya yang fleksibel, Premium Gum Care menghilangkan plak hingga 10x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual. Sikat gigi ini bergerak untuk menyempurnakan teknologi pembersihan Philips Sonicare kami yang unik, sehingga bagaimanapun cara Anda menyikat gigi, Anda akan mendapatkan pembersihan luar biasa yang bisa Anda buktikan dan rasakan.
Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.
Kepala sikat menjadi kurang efektif setelah digunakan selama 3 bulan, tetapi dengan BrushSync™ Anda akan diingatkan sebelum hal ini terjadi. Sikat gigi cerdas akan melacak seberapa sering dan seberapa keras Anda menyikat gigi, serta akan memberi tahu Anda ketika waktunya tiba untuk menggantinya. Belum memiliki sikat gigi cerdas Philips Sonicare? Cukup amati bulu sikat pengganti yang berwarna biru, dan jika berubah warna menjadi putih, Anda akan tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk menggantinya dengan kepala sikat yang baru.
Kepala sikat G3 Premium Gum Care Anda terpasang sempurna dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare mana pun, kecuali Philips One dan Essence. Cukup klik tombol nyala dan mati untuk memudahkan penggantian dan pembersihan.
Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.
Dengan fitur pemasangan-mode BrushSync™, gigi Anda akan bersih maksimal****. Kepala sikat gigi Philips Sonicare C2 Optimal Clean disinkronkan dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare yang didukung BrushSync™****, memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk pembersihan yang luar biasa. Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
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