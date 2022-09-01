HX9052/96
Gusi lebih sehat untuk senyuman lebih menawan
Bantu pasien mempraktikkan kesehatan gusi yang lebih baik dan lindungi senyum mereka dengan kepala sikat gigi G3 Premium Gum Care kami. Sisi lembutnya mengikuti kontur gusi, memberikan 2x lebih banyak kontak dengan permukaan* saat menyikat & ampuh menghilangkan plak di garis gusi.See all benefits
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Dengan Premium Gum Care, pembersihan paling dalam pun terasa lembut. Saat kepala sikat bergerak di sepanjang garis gusi, bagian yang fleksibel dan bulu sikat meredam tekanan yang berlebihan sehingga gusi tetap terlindungi meskipun pasien menyikat terlalu keras. Bentuknya yang bulat dengan bulu sikat ekstra lembut memungkinkan untuk membersihkan secara merata dan efektif tetapi tetap terasa lembut di sepanjang garis gusi, tempat penyakit gusi bermula. Ukuran kepala sikat yang lebih kecil memudahkan pergerakan bahkan di area yang sulit dijangkau.
Dengan teknologi pembersihan adaptif kami, pasien dapat menyikat gigi yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Dengan sisi karet yang lembut dan fleksibel, Premium Gum Care dapat beradaptasi dengan kontur mulut yang unik. Bulu sikat kami disesuaikan dengan gusi dan gigi, sehingga memberikan kontak pada permukaan 2x lebih banyak dibandingkan kepala sikat DiamondClean untuk pembersihan yang lebih mendalam, bahkan pada titik-titik yang sulit dijangkau. Teknologi pembersihan adaptif juga: memungkinkan pembersihan lembut di sepanjang garis gusi; meredam tekanan menyikat yang berlebihan; dan memungkinkan gerakan sapuan yang disempurnakan sehingga terasa berbeda di dalam mulut dan membersihkan secara optimal.
Kepala sikat Philips Sonicare Premium Clean memberikan gigi secara menyeluruh. Dengan sisi samping yang fleksibel dan desain pola bulu sikat yang unik, Premium Clean terbukti menghilangkan plak hingga 10x lebih banyak, bahkan di titik-titik yang sulit dijangkau** untuk pembersihan yang mendalam di sepanjang garis gusi dan di antara gigi.
Dengan fitur pemasanganmode BrushSync kami, pasien akan selalu mendapatkan perawatan gusi dan kebersihan maksimal. Microchip di kepala sikat Premium Gum Care disinkronkan dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare yang tersambung. Mode ini menyarankan gagang untuk secara otomatis memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk kesehatan gusi yang luar biasa. Pasien Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.
Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.
Kepala sikat menunjukkan penurunan dan keausan bulu sikat setelah tiga bulan penggunaan normal. Sikat gigi cerdas Philips Sonicare memberikan pengingat penggantian kepala sikat yang akurat berdasarkan seberapa sering pasien menyikat gigi dan seberapa besar tekanan yang mereka gunakan. Bagi Anda yang tidak menggunakan sikat gigi cerdas, bulu sikat pengingat biru Premium Gum Care akan memudar menjadi putih dan memberi tahu pasien bahwa sudah saatnya untuk mengganti kepala sikat.
Premium Gum Care mudah dipasang pada gagang sikat gigi Philips Sonicare sehingga terpasang dengan aman dan mudah dirawat serta dibersihkan. Premium Gum Care pas dengan semua gagang sikat gigi Philips Sonicare kecuali PowerUp Battery dan Essence.
Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
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