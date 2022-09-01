Kontak permukaan hingga 2x lebih banyak* untuk pembersihan yang mendalam dan mudah

Dengan teknologi pembersihan adaptif kami, pasien dapat menyikat gigi yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Dengan sisi karet yang lembut dan fleksibel, Premium Gum Care dapat beradaptasi dengan kontur mulut yang unik. Bulu sikat kami disesuaikan dengan gusi dan gigi, sehingga memberikan kontak pada permukaan 2x lebih banyak dibandingkan kepala sikat DiamondClean untuk pembersihan yang lebih mendalam, bahkan pada titik-titik yang sulit dijangkau. Teknologi pembersihan adaptif juga: memungkinkan pembersihan lembut di sepanjang garis gusi; meredam tekanan menyikat yang berlebihan; dan memungkinkan gerakan sapuan yang disempurnakan sehingga terasa berbeda di dalam mulut dan membersihkan secara optimal.