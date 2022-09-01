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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Kepala sikat gigi sonik standar

    HX9052/96

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Gusi lebih sehat untuk senyuman lebih menawan

    Bantu pasien mempraktikkan kesehatan gusi yang lebih baik dan lindungi senyum mereka dengan kepala sikat gigi G3 Premium Gum Care kami. Sisi lembutnya mengikuti kontur gusi, memberikan 2x lebih banyak kontak dengan permukaan* saat menyikat & ampuh menghilangkan plak di garis gusi.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp429.900,00

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Kepala sikat gigi sonik standar

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    Gusi lebih sehat untuk senyuman lebih menawan

    Gusi hingga 7x lebih sehat hanya dalam 2 minggu*

    • 2 kemasan
    • Ukuran standar
    • Click-on
    • Pemasangan mode BrushSync
    Inflamasi gingiva hingga 100% lebih sedikit*

    Inflamasi gingiva hingga 100% lebih sedikit*

    Dengan Premium Gum Care, pembersihan paling dalam pun terasa lembut. Saat kepala sikat bergerak di sepanjang garis gusi, bagian yang fleksibel dan bulu sikat meredam tekanan yang berlebihan sehingga gusi tetap terlindungi meskipun pasien menyikat terlalu keras. Bentuknya yang bulat dengan bulu sikat ekstra lembut memungkinkan untuk membersihkan secara merata dan efektif tetapi tetap terasa lembut di sepanjang garis gusi, tempat penyakit gusi bermula. Ukuran kepala sikat yang lebih kecil memudahkan pergerakan bahkan di area yang sulit dijangkau.

    Kontak permukaan hingga 2x lebih banyak* untuk pembersihan yang mendalam dan mudah

    Kontak permukaan hingga 2x lebih banyak* untuk pembersihan yang mendalam dan mudah

    Dengan teknologi pembersihan adaptif kami, pasien dapat menyikat gigi yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Dengan sisi karet yang lembut dan fleksibel, Premium Gum Care dapat beradaptasi dengan kontur mulut yang unik. Bulu sikat kami disesuaikan dengan gusi dan gigi, sehingga memberikan kontak pada permukaan 2x lebih banyak dibandingkan kepala sikat DiamondClean untuk pembersihan yang lebih mendalam, bahkan pada titik-titik yang sulit dijangkau. Teknologi pembersihan adaptif juga: memungkinkan pembersihan lembut di sepanjang garis gusi; meredam tekanan menyikat yang berlebihan; dan memungkinkan gerakan sapuan yang disempurnakan sehingga terasa berbeda di dalam mulut dan membersihkan secara optimal.

    Menghilangkan plak hingga 10x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Menghilangkan plak hingga 10x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Kepala sikat Philips Sonicare Premium Clean memberikan gigi secara menyeluruh. Dengan sisi samping yang fleksibel dan desain pola bulu sikat yang unik, Premium Clean terbukti menghilangkan plak hingga 10x lebih banyak, bahkan di titik-titik yang sulit dijangkau** untuk pembersihan yang mendalam di sepanjang garis gusi dan di antara gigi.

    Gagang dengan otomatis memilih mode dan intensitas optimal*

    Gagang dengan otomatis memilih mode dan intensitas optimal*

    Dengan fitur pemasanganmode BrushSync kami, pasien akan selalu mendapatkan perawatan gusi dan kebersihan maksimal. Microchip di kepala sikat Premium Gum Care disinkronkan dengan gagang sikat gigi Philips Sonicare yang tersambung. Mode ini menyarankan gagang untuk secara otomatis memilih mode menyikat gigi dan tingkat intensitas yang optimal untuk kesehatan gusi yang luar biasa. Pasien Anda hanya perlu mulai menyikat gigi.

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih dari Philips Sonicare

    Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.

    Untuk pembersihan paling efektif, setiap hari

    Untuk pembersihan paling efektif, setiap hari

    Kepala sikat menunjukkan penurunan dan keausan bulu sikat setelah tiga bulan penggunaan normal. Sikat gigi cerdas Philips Sonicare memberikan pengingat penggantian kepala sikat yang akurat berdasarkan seberapa sering pasien menyikat gigi dan seberapa besar tekanan yang mereka gunakan. Bagi Anda yang tidak menggunakan sikat gigi cerdas, bulu sikat pengingat biru Premium Gum Care akan memudar menjadi putih dan memberi tahu pasien bahwa sudah saatnya untuk mengganti kepala sikat.

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Bisa digunakan dengan sikat gigi click-on Philips Sonicare

    Premium Gum Care mudah dipasang pada gagang sikat gigi Philips Sonicare sehingga terpasang dengan aman dan mudah dirawat serta dibersihkan. Premium Gum Care pas dengan semua gagang sikat gigi Philips Sonicare kecuali PowerUp Battery dan Essence.

    Teruji untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mulut Anda

    Teruji untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mulut Anda

    Semua kepala sikat gigi Philips Sonicare aman dan lembut pada gigi dan gusi. Selama pengujian, setiap kepala sikat diuji dengan ketat untuk memastikan ketahanan dan kinerja luar biasa setiap kali Anda menyikat gigi.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Tekstur bulu sikat
      Lembut
      Warna
      Hitam
      Bulu sikat pengingat
      Warna biru bulu sikat memudar
      Bulu kepala sikat
      Sisi karet yang lembut dan fleksibel
      Ukuran
      Standar
      Smart Brush Head Recognition
      Y

    • Kesesuaian

      Sistem kepala sikat
      Click-on
      Cocok untuk model ini
      • Kontrol plak 2 seri
      • Perlindungan plak 2 Seri
      • Kesehatan gusi 3 seri
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Tersambung
      • FlexCare+
      • untuk Anak-anak
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • Item yang disertakan

      Kepala sikat
      2 Premium Gum Care G3

    • Kualitas dan performa

      Penggantian
      Setiap 3 bulan
      Teruji
      untuk pemakaian optimal

    • Manfaat kesehatan

      Penghilang plak
      Menghilangkan plak 10x lebih banyak*****
      Kesehatan gusi
      Gusi hingga 7x lebih sehat*

    Badge-D2C

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    • *dalam Mode Gum Care dibandingkan sikat gigi manual; diukur dengan GBI
    • *dibandingkan kepala sikat DiamondClean
    • **dalam Mode Gum Care dibandingkan sikat gigi manual; diukur dengan GBI
    • *** Pemasangan-mode BrushSync™ hanya kompatibel dengan gagang sikat gigi yang didukung Philips Sonicare BrushSync™
    • ****dibandingkan sikat gigi manual
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