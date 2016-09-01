HX9112/13
Pembersihan mendalam yang lembut
Dengan FlexCare Platinum, pembersihan menyeluruh yang lembut akan tetap melindungi gigi dan gusi Anda. Berkat kepala sikat AdaptiveClean dan sensor tekanan intuitif, Anda mendapatkan pembersihan plak maksimal dan pengalaman menyikat yang lembut.See all benefits
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Klik kepala sikat AdaptiveClean untuk merasakan pembersihan menyeluruh. Anda mendapatkan kontak permukaan 4x lebih banyak** untuk membersihkan plak hingga 10x lebih banyak di area yang sulit dijangkau*, dan pembersihan menyeluruh di sepanjang gusi dan di sela gigi.
Berkat pembersihan optimal dari FlexCare, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual untuk mendapatkan senyum paling sehat.
Dengan FlexCare Platinum Terhubung, rasakanlah pembersihan yang menyeluruh. Ketiga setelan intensitas kami memungkinkan Anda meningkatkan pembersihan, sementara 3 mode memenuhi kebutuhan khusus Anda: mode Clean – untuk pembersihan harian terbaik, White – untuk membersihkan noda di permukaan gigi, dan Deep Clean untuk kesegaran.
Mode Deep Clean berarti Anda dapat fokus pada area tertentu, memberinya perawatan ekstra. Kami menggabungkan gerakan kepala sikat unik dengan tambahan waktu sikat gigi selama 3 menit sehingga gigi Anda bersih menyeluruh.
Anda mungkin tidak sadar telah menyikat gigi terlalu keras, tetapi FlexCare Platinum menyadarinya. Jika Anda menekan terlalu keras, gagang akan bergetar pelan. Ini adalah pengingat untuk mengurangi tekanan, dan biarkan kepala sikat yang bekerja. 7 dari 10 orang merasa fitur ini membantu mereka menyikat gigi dengan lebih baik.
Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.
Klik kepala sikat AdaptiveClean untuk pembersihan menyeluruh yang lembut, menjadikan gusi hingga 2x lebih sehat dibandingkan sikat gigi manual. Sisi karet yang lembut melengkung mengikuti kontur gigi dan gusi untuk menyerap kelebihan tekanan. Bulu sikat kemudian dapat mencapai sela gigi, memberikan pembersihan menyeluruh yang nyaman dan efektif.
Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.
Apa pun kebutuhan Anda, FlexCare Platinum memastikan pengalaman menyikat gigi yang aman. Teknologi sonic kami cocok untuk digunakan pada kawat gigi, tambalan, mahkota, dan veneer, bahkan dapat digunakan untuk perawatan harian penyakit gusi.
Kotak pembawa premium kami memungkinkan Anda menyimpan sikat gigi secara higienis, sementara pengisi daya perjalanan yang ringkas membuat daya tetap terisi penuh di perjalanan. Anda dapat menikmati dua minggu penggunaan reguler dari satu pengisian daya penuh, sehingga Anda selalu merasa segar selama di perjalanan.
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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