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  • Pembersihan mendalam yang lembut Pembersihan mendalam yang lembut Pembersihan mendalam yang lembut

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Sikat gigi listrik sonik

    HX9112/13

    Pembersihan mendalam yang lembut

    Dengan FlexCare Platinum, pembersihan menyeluruh yang lembut akan tetap melindungi gigi dan gusi Anda. Berkat kepala sikat AdaptiveClean dan sensor tekanan intuitif, Anda mendapatkan pembersihan plak maksimal dan pengalaman menyikat yang lembut.

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Sikat gigi listrik sonik

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    See all FlexCare Platinum

    Pembersihan mendalam yang lembut

    10x lebih banyak menghilangkan plak dan gusi lebih sehat*

    • 3 mode, 3 intensitas
    • 2 kepala sikat
    • Dengan sensor tekanan
    Membersihkan plak hingga 10x lebih banyak dengan AdaptiveClean*

    Membersihkan plak hingga 10x lebih banyak dengan AdaptiveClean*

    Klik kepala sikat AdaptiveClean untuk merasakan pembersihan menyeluruh. Anda mendapatkan kontak permukaan 4x lebih banyak** untuk membersihkan plak hingga 10x lebih banyak di area yang sulit dijangkau*, dan pembersihan menyeluruh di sepanjang gusi dan di sela gigi.

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu

    Berkat pembersihan optimal dari FlexCare, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual untuk mendapatkan senyum paling sehat.

    Pilih dari 3 mode dan 3 setelan intensitas

    Pilih dari 3 mode dan 3 setelan intensitas

    Dengan FlexCare Platinum Terhubung, rasakanlah pembersihan yang menyeluruh. Ketiga setelan intensitas kami memungkinkan Anda meningkatkan pembersihan, sementara 3 mode memenuhi kebutuhan khusus Anda: mode Clean – untuk pembersihan harian terbaik, White – untuk membersihkan noda di permukaan gigi, dan Deep Clean untuk kesegaran.

    Mode Deep Clean menjangkau celah yang sulit dijangkau

    Mode Deep Clean menjangkau celah yang sulit dijangkau

    Mode Deep Clean berarti Anda dapat fokus pada area tertentu, memberinya perawatan ekstra. Kami menggabungkan gerakan kepala sikat unik dengan tambahan waktu sikat gigi selama 3 menit sehingga gigi Anda bersih menyeluruh.

    Anda akan diberi tahu jika menekan terlalu keras

    Anda akan diberi tahu jika menekan terlalu keras

    Anda mungkin tidak sadar telah menyikat gigi terlalu keras, tetapi FlexCare Platinum menyadarinya. Jika Anda menekan terlalu keras, gagang akan bergetar pelan. Ini adalah pengingat untuk mengurangi tekanan, dan biarkan kepala sikat yang bekerja. 7 dari 10 orang merasa fitur ini membantu mereka menyikat gigi dengan lebih baik.

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

    Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.

    Kelapa sikat AdaptiveClean yang lentur mengikuti kontur gusi Anda

    Kelapa sikat AdaptiveClean yang lentur mengikuti kontur gusi Anda

    Klik kepala sikat AdaptiveClean untuk pembersihan menyeluruh yang lembut, menjadikan gusi hingga 2x lebih sehat dibandingkan sikat gigi manual. Sisi karet yang lembut melengkung mengikuti kontur gigi dan gusi untuk menyerap kelebihan tekanan. Bulu sikat kemudian dapat mencapai sela gigi, memberikan pembersihan menyeluruh yang nyaman dan efektif.

    Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

    Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

    Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan SmarTimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.

    Aman dan lembut untuk menjaga kesehatan mulut Anda

    Aman dan lembut untuk menjaga kesehatan mulut Anda

    Apa pun kebutuhan Anda, FlexCare Platinum memastikan pengalaman menyikat gigi yang aman. Teknologi sonic kami cocok untuk digunakan pada kawat gigi, tambalan, mahkota, dan veneer, bahkan dapat digunakan untuk perawatan harian penyakit gusi.

    Baterai tahan lama dan kotak pembawa

    Baterai tahan lama dan kotak pembawa

    Kotak pembawa premium kami memungkinkan Anda menyimpan sikat gigi secara higienis, sementara pengisi daya perjalanan yang ringkas membuat daya tetap terisi penuh di perjalanan. Anda dapat menikmati dua minggu penggunaan reguler dari satu pengisian daya penuh, sehingga Anda selalu merasa segar selama di perjalanan.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 3 minggu**
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Abu-abu platinum

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Desain ergonomis yang ramping
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Layar
      Layar yang menyala
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Waktu penyikatan
      Sampai 3 minggu***

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 FlexCare Platinum
      Kepala sikat
      • 1 AdaptiveClean
      • 1 InterCare standar
      Travel case
      1
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Manfaat kesehatan
      Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu
      Kinerja
      Membersihkan plak hingga 10x lebih banyak*
      Sensor tekanan
      Menggetarkan gagang untuk memberi tahu pengguna
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Manfaat memutihkan
      Membantu menghilangkan noda secara alami

    • Mode

      3 intensitas
      • Ttinggi
      • Rendah
      • Sedang
      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      Putih
      Menghilangkan noda di permukaan gigi
      Deep Clean
      Untuk pembersihan menyeluruh yang menyegarkan

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
    • * Dibandingkan dengan kepala sikat DiamondClean
    • ** berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari
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